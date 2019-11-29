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Общество

Тайный визит: зачем Трамп прилетел в Афганистан 

Газета.Ru 50 минут назад
Тайный визит: зачем Трамп прилетел в Афганистан
Фото: Reuters
Дональд Трамп неожиданно посетил Афганистан, где встретился с американскими солдатами. Однако главной целью визита, очевидно, был старт нового раунда переговоров с талибами, которые ранее провалились из-за серии терактов.
Американский глава Дональд Трамп в сопровождении своей жены Мелании прилетел вечером в четверг в Афганистан. О его первом визите в эту страну не было объявлено заранее. В последний раз сюда прилетал его предшественник Барак Обама в 2014 году.
В Афганистане Трамп поздравил размещенных там американских военнослужащих с Днем благодарения.
В Белом доме «тайный» визит объяснили соображениями безопасности главы государства и «сюрпризом» для военных.
«Это было частью сюрприза на День благодарения для американских военных в качестве благодарности за их службу… Президент провел двустороннюю встречу с афганским президентом Ашрафом Гани», — передает РИА «Новости» слова журналистов пула Белого дома.
Помощник президента Дэн Скавино опубликовал в Twitter видео с Трампом. На записи глава страны заходит в помещение с военными и здоровается с ними.
«Президент Дональд Трамп посещает американских солдат на авиабазе Баграм в Афганистане», — написал Скавино.
В ходе визита в Афганистан Трамп также встретился с главой республики Ашрафом Гани Ахмадзаем. Как сообщает The New York Times, американский лидер поздравил военных США с Днем благодарения и подтвердил свое намерение сократить их присутствие в Афганистане. Он также заявил, что Вашингтон возобновил мирные переговоры с запрещенной в России террористической организацией «Талибан» (организация запрещена в России). Отмечается, что Белый дом заранее не объявлял о визите Трампа в Афганистан из соображений безопасности.
В ходе визита Трамп заявил, что мирное соглашение с талибами возможно, в случае заключения соглашения о прекращении огня.
«Талибан» хочет заключить сделку, и мы встречаемся с ними, и мы говорим, что это должно быть сделано через прекращение огня», — сказал он.
Президент отметил, что ранее талибы не имели намерения прекращать огонь, а теперь готовы на этот шаг. Он также выразил уверенность, что «это сработает».
Стоит отметить, что ранее представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе согласовали проект договора о мире. Он предполагал как прекращение огня и вывод из Афганистана иностранных войск, так и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако ничего не вышло из-за серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные. Тогда президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с «Талибаном» и отменить подписание соглашения.
При этом еще в начале 2019 года сам Трамп оценил перспективы переговоров с «талибами» довольно неоднозначно.
«Мы не знаем, достигнем ли мы соглашения, но мы понимаем, что настало время попытаться, если другая сторона готова», — говорил он.
США начали операцию в Афганистане в 2001 году после атаки 11 сентября, поскольку лидер запрещенной в России и ряде других стран террористической группировки «Аль-Каида» (организация запрещена в России) Усама бен Ладен нашел приют у «талибов» — радикального исламистского движения, которое поддерживает Пакистан.
Однако с появлением «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), которое США стали рассматривать как большее зло, Вашингтон начал вести переговоры с талибами. При этом ранее Белый дом активно критиковал за подобные переговоры Москву.
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Теги:
В мире , Статьи , США , Дэн Скавино , Ашраф Ахмадзай , Барак Обама , Усама бен Ладен , Дональд Трамп , Талибан , Исламское государство , Аль-Каида , РИА Новости , Афганистан
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