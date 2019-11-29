Украинцев призвали отказаться от iPhone из-за Крыма

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин призвал украинцев отказаться от продукции Apple, так как в сервисах компании Крым показывают как территорию России. Об этом он написал в твиттере.
«А слабо, как говорится, отказаться от Apple, если они Крым готовы российским признать? И сказать, а ну их, этих приспособленцев… переходим на другое, а этот бренд больше не признаем. Нет на них Джобса). Такой бренд не может быть номером один, до свидания!» — написал экс-министр.
Интернет-пользователи поиздевались над предложением Климкина.
«Рухнули акции Apple. Миллионы остались без работы», — написал @SubSergey.
«И от Apple, и от газа, нефти, электричества, ядерных реакторов и топлива, хим. удобрений, пластмассы…» — посоветовала @gerakleya.
Как сообщал «Рамблер», ранее Apple исправила данные о территориальной принадлежности Крыма во всех своих сервисах, в том числе в приложении «Погода». Теперь Севастополь, Симферополь и Ялта там указаны как территория РФ. Раньше приложение относило эти города к Украине, из-за этого Госдума обратилась к представителям Apple.
До этого в другой американской компании — Google — сообщили об исправлении ошибки, из-за которой часть пользователей видела Крым как украинскую территорию. Теперь при заходах из России Крым на картах Google отображается как часть РФ, а в других странах — как спорная территория.