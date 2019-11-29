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Европа осталась без главного противника Трампа 

Lenta.ru 29 минут назад
Европа осталась без главного противника Трампа
Фото: Reuters
Глава управления Евросоюза по торговле Сесилия Мальмстрем уходит в отставку после пяти лет работы на этом посту. За это время она зарекомендовала себя как один из главных противников президента США Дональда Трампа в его отношении к открытому рынку и его взглядам на протекционизм, пишет Bloomberg.
При Мальмстрем Евросоюз договорился о внешнеторговых отношениях на 325 миллиардов долларов. В том числе удалось заключить соглашение с группой Меркосур (общий рынок стран Южной Америки), переговоры о котором продолжались два десятка лет. Сама еврокомиссар отмечала, что многие были уверены в невозможности такой сделки.
Также Брюссель смог заключить торговые соглашения с Канадой и Японией и начать переговоры о об открытии рынка с Австралией и Новой Зеландией.
Как отмечается в материале, такая политика является полной противоположностью действием команды Трампа, которая сосредоточена на защите интересов США. Мальмстрем неоднократно призывала Вашингтон исполнять свои обязательства по защите глобальной торговли, в установлении которой сами США в свое время сыграли важную роль.
Защита Всемирной торговой организации (ВТО), на которую открыто нападал Трамп, была одним из приоритетов еврокомиссара. Летом она обсуждала с другими странами возможность создать новый арбитражный суд вне ВТО, чтобы обойти нежелание Вашингтона назначать новых арбитров.
Эксперты отмечают, что Мальмстрем пришлось воевать на два фронта. Второй проблемой стал Китай, который, несмотря на десятки лет нахождения во ВТО, так и не открыл свою экономику в достаточной степени. В этом вопросе первая женщина — еврокомиссар по торговле сумела найти ответ на демпинговый импорт, когда товары поставлялись дешевле себестоимости.
На смену Мальмстрем придет ирландец Фил Хоган, ранее занимавший должность еврокомиссара по сельскому хозяйству. Сама 51-летняя шведка далее намерена преподавать в Брюсселе.
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Теги:
В мире , Фил Хоган , Сесилия Мальмстрем , Дональд Трамп , ВТО , ЕС , Bloomberg , Брюссель , США
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