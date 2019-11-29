Планы США в Крыму не сбылись

«Почетное или какое-то дипломатическое присутствие» США могло быть создано в Крыму в конце 2000-х годов. Об этом в эфире «Украинского интернет-телевидения» рассказал украинский дипломат Владимир Хандогий.

Хандогий — бывший посол Украины в Бельгии и Люксембурге (2000-2005 годы) и Великобритании и Северной Ирландии (2010-2014 годы), экс-заместитель министра иностранных дел (2007-2010 годы) и временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины (март-октябрь 2009-го).

Среди прочего этот документ предусматривал возможность создания американцами в Крыму, а именно в Симферополе, «почетного или какого-то дипломатического присутствия». Владимир Хандогий отметил, что вопрос обсуждался активно, но не упомянул, почему присутствие США на полуострове так и не было расширено.