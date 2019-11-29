Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом
В мире
России предрекли водную катастрофу
России предрекли водную катастрофу
Общество
"Папа, что я здесь делаю": Солдат-убийца встретился с отцом
"Папа, что я здесь делаю": Солдат-убийца встретился с отцом
Происшествия

Планы США в Крыму не сбылись 

Рамблер + ещё 5 20 минут назад
«Почетное или какое-то дипломатическое присутствие» США могло быть создано в Крыму в конце 2000-х годов. Об этом в эфире «Украинского интернет-телевидения» рассказал украинский дипломат Владимир Хандогий.
Хандогий — бывший посол Украины в Бельгии и Люксембурге (2000-2005 годы) и Великобритании и Северной Ирландии (2010-2014 годы), экс-заместитель министра иностранных дел (2007-2010 годы) и временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины (март-октябрь 2009-го).
Разжигание холодной войны: США призвали признать Крым
Вчера в эфире «Украинского интернет-телевидения» он рассказал, как в 2008 году по согласованию с тогдашним украинским президентом Виктором Ющенко поехал к тогдашней главе Государственного департамента США Кондолизе Райс и подписал с ней хартию о стратегическом сотрудничестве Киева с Вашингтоном.
Среди прочего этот документ предусматривал возможность создания американцами в Крыму, а именно в Симферополе, «почетного или какого-то дипломатического присутствия». Владимир Хандогий отметил, что вопрос обсуждался активно, но не упомянул, почему присутствие США на полуострове так и не было расширено.
Комментарии27 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Конфликты , Политика , США , Украина , Кондолиза Райс , Виктор Ющенко , Госдеп США , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России 754
Украина прогадала с российским газом
Украина прогадала с российским газом 943
России предрекли водную катастрофу
России предрекли водную катастрофу 16
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом
«Папа, что я здесь делаю»: Солдат-убийца встретился с отцом 1012
Украинскую шпионку задержали в Крыму
Украинскую шпионку задержали в Крыму 100
Видео
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
04:02
«Варварские выходки»: украинцы сорвали доклад России
В мире Политика
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
00:59
Пассажир метро засмотрелся в телефон и упал на рельсы
Происшествия
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение