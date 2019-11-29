Украина прогадала с российским газом

«Сегодня вряд ли есть механизмы, которые смогут предотвратить утрату транзита российского газа через Украину», — заявил Медведчук.

По его словам, новый контракт необходимо подписать не позже 13 декабря, когда идут заявки на поставки газа европейским операторам. Медведчук считает, что к этому времени стороны успеют только продлить старый договор.

«Но это выход, который невыгоден Украине. Для страны был выгоден лишь один вариант — создание газового консенсуса при участии Украины, России и операторов Евросоюза», — объяснил депутат.

По его данным, в перспективе от прекращения транзита бюджет Украины потеряет около трех миллиардов долларов.

Как сообщал «Рамблер», «Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года. Действующий контракт Москвы и Киева на транзит газа был заключен в 2009 году, он истекает 31 декабря 2019-го. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС стартовали в Брюсселе 19 сентября.