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Политика

Украина прогадала с российским газом 

Рамблер + ещё 1 9 минут назад
Депутат Верховной Рады Виктор Медведчук заявил, что Украина упустила момент, когда можно было заключить выгодный транзитный контракт с Россией. Об этом сообщает NewsOne.
«Сегодня вряд ли есть механизмы, которые смогут предотвратить утрату транзита российского газа через Украину», — заявил Медведчук.
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По его словам, новый контракт необходимо подписать не позже 13 декабря, когда идут заявки на поставки газа европейским операторам. Медведчук считает, что к этому времени стороны успеют только продлить старый договор.
«Но это выход, который невыгоден Украине. Для страны был выгоден лишь один вариант — создание газового консенсуса при участии Украины, России и операторов Евросоюза», — объяснил депутат.
По его данным, в перспективе от прекращения транзита бюджет Украины потеряет около трех миллиардов долларов.
Как сообщал «Рамблер», «Нафтогаз Украины» официально прекратил закупки у «Газпрома» 25 ноября 2015 года. Действующий контракт Москвы и Киева на транзит газа был заключен в 2009 году, он истекает 31 декабря 2019-го. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС стартовали в Брюсселе 19 сентября.
В ноябре «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение о заключении транзитного контракта сроком на год. «Газпром» назвал обязательным условием взаимный отказ от судебных претензий и антимонопольного штрафа. Также в российской компании хотят, чтобы «Нафтогаз» отозвал ходатайство в Еврокомиссию о начале расследования против «Газпрома». Ранее Киев отказывался идти на мировую по искам в Стокгольмском арбитраже.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
В мире , Видео , Виктор Медведчук , Нафтогаз , Газпром , ЕС , Еврокомиссия , Верховная Рада
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