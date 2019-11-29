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Будущий глава Евросовета считает, что новая холодная война может начаться между США и КНР 

ТАСС 13 часов назад
Миру предрекли новую холодную войну
Фото: Reuters
Будущий председатель Европейского совета и бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель считает, что может начаться новая холодная война, в которой противостоять друг другу будут США и Китай. Об этом он заявил в опубликованном в четверг вечером интервью газете Süddeutsche Zeitung.
"Я вижу опасность того, что в долгосрочной перспективе может начаться новая холодная война — между США и Китаем", — полагает Мишель.
По его мнению, "Европа при этом может понести сопутствующие потери".
В этой связи будущий председатель Европейского совета призвал ясно определиться с тем, каковы приоритеты ЕС — "в отношениях с Китаем, с США, Африкой и Великобританией".
"Важно, чтобы Европейский совет не только реагировал на события, будь то референдум по Brexit, твит американского президента или действия Турции. Мы должны разработать нашу собственную политическую программу действий", — заявил он.
Мишель сообщил, что в следующем году предложит главам государств и правительств стран Евросоюза провести "стратегические дебаты о внешней политике ЕС", что будет включать в себя и вопросы обороны.
Бывший премьер-министр Бельгии приступит к исполнению полномочий председателя Евросовета 1 декабря. На этом посту он сменит Дональда Туска.
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Теги:
В мире , Азия , Ближний Восток , США , Brexit , Шарль Мишель , ЕС , Европейский совет , Бельгия , Китай
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