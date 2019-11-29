Миру предрекли новую холодную войну

Будущий глава Евросовета считает, что новая холодная война может начаться между США и КНР

"Я вижу опасность того, что в долгосрочной перспективе может начаться новая холодная война — между США и Китаем", — полагает Мишель.

По его мнению, "Европа при этом может понести сопутствующие потери".

В этой связи будущий председатель Европейского совета призвал ясно определиться с тем, каковы приоритеты ЕС — "в отношениях с Китаем, с США, Африкой и Великобританией".

"Важно, чтобы Европейский совет не только реагировал на события, будь то референдум по Brexit, твит американского президента или действия Турции. Мы должны разработать нашу собственную политическую программу действий", — заявил он.

Мишель сообщил, что в следующем году предложит главам государств и правительств стран Евросоюза провести "стратегические дебаты о внешней политике ЕС", что будет включать в себя и вопросы обороны.

Бывший премьер-министр Бельгии приступит к исполнению полномочий председателя Евросовета 1 декабря. На этом посту он сменит Дональда Туска.