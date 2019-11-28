Союз двух стран: белорусы поддержали сближение с Россией

Большинство белорусов считает, что их страна должна взаимодействовать с Россией в рамках союза. Больше трети — 31,8% — высказались за «партнерские» отношения, а 10,2% белорусов считают, что сотрудничество Москвы Минска должно быть «нейтральным». Необходимость во «враждебных» отношениях высказали 0,2% опрошенных. Таковы результаты масштабного опроса, проведенного среди белорусских граждан Центром анализа МГИМО

Более половины жителей Белоруссии считают, что их страна должна взаимодействовать с Россией в рамках союза — такой вывод следует из результатов масштабного опроса, проведенного среди белорусских граждан Центром пространственного анализа международных отношений МГИМО.

Опрос был сделан в рамках проекта «Трансформации электорального поведения в регионах зарубежных стран, пограничных с РФ: сравнительный пространственный анализ». Респондентам был задан вопрос: какие отношения с Россией вы считаете наиболее приемлемыми. За «союзническое» партнерство с Москвой ратуют 57,6%, передает «Коммерсант».

Больше трети — 31,8% — высказались за «партнерские» отношения, а 10,2% белорусов считают, что сотрудничество Москвы и Минска должно быть «нейтральным». 0,2% опрошенных указали, что России и Белоруссии нужно состоять во «враждебных» отношениях, передает НСН.

«Почему говорю «наши калининградцы»? Я [первому президенту России Борису] Ельцину и нынешнему президенту Владимиру Владимировичу Путину часто говорю, когда обсуждаем какие-то проблемы: Калининград — это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего. Путин говорит: «Я не против», — заявил президент Белоруссии.

По его словам, во времена Советского Союза «было много разговоров» о том, чтобы присоединить Калининградскую область к республике.

Впрочем, белорусский лидер, судя по всему, не жалеет о том, что этого не произошло.

При этом политик добавил, что Белоруссия была и остается «ответственной» за Калининград. Также Лукашенко отметил, что говорит «наша» не только о Калининградской области, но и о всей России.

«Кто-то в России обижается, но мы, я и многие белорусы, сегодня с такой позиции подходим к россиянам… Очень многим это не нравится, не хочу вдаваться в подробности», — сказал глава государства.

За четыре дня до этого в подмосковной резиденции российского премьер-министра Дмитрия Медведева — в поселке Горки — прошли переговоры с Сергеем Румасом , председателем правительства Белоруссии.

Встреча оказалась плодотворной. По словам Медведева, переговоры были открытыми и продуктивными. Российский премьер также сообщил, что стороны подготовят новые версии «дорожных карт» — с учетом итогов сегодняшней встречи. При этом оба политика отметили, что значительная часть документов по интеграции уже согласована.

«Не менее 20 дорожных карт сегодня готовы к подписанию», — сообщил глава правительства Белоруссии.

Руководитель российского кабмина заявил, что позиции обеих сторон с каждым днем сближаются все больше. Премьер-министр Белоруссии также отметил продвижение по вопросу интеграции. По его словам, на предстоящем 8 декабря заседании Высшего государственного совета будет дан старт новому этапу построения Союзного государства Белоруссии и России.

«Мы действительно продвинулись на этом пути (интеграции) и по нерешенным вопросам дали дополнительное поручение нашим государственным органам.

Эти все решения крайне важны для подготовки Высшего государственного совета Союзного государства, где будет, как видится белорусской стороне, дан старт новому этапу построения Союзного государства», — заявил Румас.

Работа над созданием Союзного государства России и Белоруссии активизировалась в преддверие 20-летия со дня подписания договора. 8 декабря 1999 года стороны подписали соглашение, предполагающее создание единого политического, экономического, военного и гуманитарного пространство.

Документ предусматривает и унификацию законодательства, валюты, а также создание единого парламента и других органов власти.

Летом белорусский лидер предложил Владимиру Путину разрешить все спорные вопросы к юбилейной дате и принять программу углубления интеграции. Россия приняла предложение.

6 сентября премьер-министры обеих стран подписали программу действий по интеграции и утвердили перечень из 31 «дорожной карты». Белорусский премьер ранее заявлял, что уже к 1 декабря проекты отраслевых «дорожных карт» будут готовы.