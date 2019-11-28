На Украине придумали план захвата России с помощью конфет Roshen

Так он прокомментировал слова журналиста Юрия Молчанова , который задался вопросом, почему Украина не может покупать газ у России напрямую, при том что украинские товары, в частности конфеты Roshen, можно беспрепятственно купить в любом российском городе.

Такое положение Розенко назвал «экономической экспансией». По его словам, доходы украинской корпорации от продаж в России идут в государственный бюджет Украины.

«Давайте захватывать Россию своими товарами!» — призвал он.

Roshen — самый дорогой актив пятого президента Украины Петра Порошенко . Основанная в 1996 году корпорация превратилась в крупнейшего производителя кондитерских изделий на Украине и в одного из крупнейших в Восточной Европе с заводами в России, Литве и Венгрии. Политик неоднократно утверждал, что не имеет никакого влияния на бизнес компании, но за то время, когда он руководил Украиной, Roshen резко нарастила доходы: например, в 2014 году прибыль увеличилась почти в девять раз. Тенденция продолжилась в следующие годы. В 2018-м, последнем полном году президентства Порошенко, рост составил 44 процента.