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На Украине придумали план захвата России с помощью конфет Roshen 

Lenta.ru 1 час назад
В Киеве захотели приманить Россию конфетами
Фото: РИА Новости
Продажа на территории России продукции кондитерской корпорации Roshen может способствовать захвату России Украиной. Такую точку зрения в эфире телеканала NewsOne, запись которого доступна на YouTube, выразил бывший вице-премьер Украины Павел Розенко.
Так он прокомментировал слова журналиста Юрия Молчанова, который задался вопросом, почему Украина не может покупать газ у России напрямую, при том что украинские товары, в частности конфеты Roshen, можно беспрепятственно купить в любом российском городе.
Такое положение Розенко назвал «экономической экспансией». По его словам, доходы украинской корпорации от продаж в России идут в государственный бюджет Украины.
«Давайте захватывать Россию своими товарами!» — призвал он.
Roshen — самый дорогой актив пятого президента Украины Петра Порошенко. Основанная в 1996 году корпорация превратилась в крупнейшего производителя кондитерских изделий на Украине и в одного из крупнейших в Восточной Европе с заводами в России, Литве и Венгрии. Политик неоднократно утверждал, что не имеет никакого влияния на бизнес компании, но за то время, когда он руководил Украиной, Roshen резко нарастила доходы: например, в 2014 году прибыль увеличилась почти в девять раз. Тенденция продолжилась в следующие годы. В 2018-м, последнем полном году президентства Порошенко, рост составил 44 процента.
Украина прекратила закупки газа у России в 2015 году, перейдя на реверсивные поставки российского газа из Европы. На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова дать Украине скидку в размере 25 процентов, если стороны договорятся о прямых поставках.
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Комментарии18 
Теги:
В мире , Украина , Алексей Миллер , Петр Порошенко , Павел Розенко , Владимир Путин , Юрий Молчанов , Газпром , Рошен
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