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В Нью-Йорке проходит парад в честь Дня благодарения 

ТАСС 35 минут назад
В Нью-Йорке проходит парад в честь Дня благодарения
Фото: РИА Новости
Парад по случаю отмечаемого в США в последний четверг ноября Дня благодарения начался на Манхэттене. Он проводится в 93-й раз. По традиции в этот день над Шестой авеню проплывают 16 гигантских воздушных шаров, изображающих героев мультфильмов, а также 40 воздушных шаров оригинальных форм.
В 2019 году полиция Нью-Йорка дала разрешение на включение этих шаров в колонну лишь за час до начала парада, поскольку их применение считается безопасным только тогда, когда скорость порывов ветра не превышает 15 м/сек. Каждый из гигантских шаров сопровождает представитель оргкомитета парада с анемометром — прибором для измерения скорости ветра — с тем, чтобы определять безопасную высоту для каждого шара в режиме реального времени. Эти меры безопасности были введены после того, как в 1997 году четверо зрителей пострадали в результате падения шара, зацепившегося за фонарный столб.
В 2005 году оболочка поврежденного шара упала на двух зрителей. В 1971 году парад воздушных шаров был отменен по погодным условиям.
Среди участников нынешнего парада — 1200 танцоров, тысяча клоунов, 100 артистов в костюмах Санта-Клаусов, более десятка школьных оркестров.
День благодарения был объявлен национальным праздником США в 1863 году по решению 16-го президента страны Авраама Линкольна (1809-1865). В 1941 году Конгресс США принял резолюцию, в соответствии с которой праздник стали отмечать каждый четвертый четверг ноября. Однако зародилась эта традиция еще в 1621 году, когда первые поселенцы из Плимутской колонии на территории нынешнего штата Массачусетс после сбора урожая решили устроить праздник. На него были приглашены местные индейцы, которые принесли с собой диковинную для европейцев птицу — индейку, ставшую с тех пор неизменным атрибутом Дня благодарения.
Парад по случаю Дня благодарения проводится в Нью-Йорке с 1924 года под патронажем крупной сети универмагов Macy's.
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Теги:
В мире , США , Авраам Линкольн , Конгресс США , Манхэттен , Нью-Йорк
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