В Житомире ученик распылил слезоточивый газ в школе 

Ученик распылил слезоточивый газ в одной из школ в Житомире, госпитализированы 13 детей, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Около 11.00 (12.00 мск — ред.) на спецлинию "102" в полицию поступило сообщение от директора одной из школ Житомира о том, что во время перерыва ученик в раздевалке спортзала школы случайно распылил, вероятно, слезоточивый газ", — цитирует сообщение полиции агентство УНИАН.
По данным полиции, 13 детей доставили в больницы.
Полицейские решают вопрос о привлечении родителей школьника к административной ответственности.