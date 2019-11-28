Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия отказала Грузии в контактах
Россия отказала Грузии в контактах
Политика
Россия запустила "Тополь"
Россия запустила "Тополь"
Армия
Стало известно отношение белорусов к России
Стало известно отношение белорусов к России
В мире
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря
Общество

В Житомире ученик распылил слезоточивый газ в школе 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
В Житомире ученик распылил слезоточивый газ в школе
Фото: depositphotos.com
Ученик распылил слезоточивый газ в одной из школ в Житомире, госпитализированы 13 детей, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Около 11.00 (12.00 мск — ред.) на спецлинию "102" в полицию поступило сообщение от директора одной из школ Житомира о том, что во время перерыва ученик в раздевалке спортзала школы случайно распылил, вероятно, слезоточивый газ", — цитирует сообщение полиции агентство УНИАН.
По данным полиции, 13 детей доставили в больницы.
Полицейские решают вопрос о привлечении родителей школьника к административной ответственности.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Последние новости
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Простят ли россияне певицу, обзывавшую их 
Теги:
В мире , Происшествия , Украина , УНИАН , Житомир
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия отказала Грузии в контактах
Россия отказала Грузии в контактах 5
Россия запустила «Тополь»
Россия запустила «Тополь» 342
Стало известно отношение белорусов к России
Стало известно отношение белорусов к России 99
Решена судьба выходного 31 декабря
Решена судьба выходного 31 декабря 234
В Британии признали Севастополь российским
В Британии признали Севастополь российским 100
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение