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Происшествия

Замглавы МИД Украины Зеркаль написала заявление об увольнении 

ТАСС + ещё 1 22 минуты назад
Замглавы МИД Украины уволилась
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль написала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в четверг она сообщила в Facebook, разместив копию заявления на имя премьер-министра.
"Я ухожу с должности заместителя министра иностранных дел, но остаюсь дипломатом и неравнодушным человеком", — написала она.
Зеркаль напомнила, что на своей должности проработала 5,5 лет. "Эта глава [из жизни] была насыщена беспрецедентным количеством событий, различных по характеру, содержанию и влиянию на меня и на мир. Мне повезло писать эту главу вместе с людьми, которые были рядом в борьбе за достоинство и свободу", — отметила Зеркаль, выразив уверенность, что за ее период работы в МИД Украины команда внешнеполитического ведомства "достигла результата".
Зеркаль заняла пост заместителя министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции еще в 2014 году. Она принимала участие во всех раундах переговоров по политической и экономической частям Соглашения об ассоциации с ЕС, представляла интересы Украины в марте 2017 года в Международном суде в Гааге на слушаниях по делу против России.
После победы Владимира Зеленского на выборах президента Зеркаль была назначена заместителем руководителя офиса главы государства. Однако спустя несколько часов указ удалили с сайта президента, а сама Зеркаль объяснила, что не давала согласия на это назначение.
20 ноября Зеркаль заявила, что напишет заявление об отставке после того, как "выполнит свое последнее задание". При этом она уточнила, что имеет в виду свое участие в процессуальном слушании в Гааге по арбитражу относительно военных кораблей, связанных с инцидентом в Керченском проливе. Тогда же она дала понять, что причиной ее ухода является несогласие с политикой президента во внешнеполитической сфере, в частности, в отношениях с РФ.
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Теги:
В мире , Украина , Елена Зеркаль , Владимир Зеленский , МИД , ЕС
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