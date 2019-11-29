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Ответная акция: Земан об инциденте с чешской бизнес-миссией 

Рамблер + ещё 7 35 минут назад
В Праге объяснили инцидент с чешской бизнес-миссией в РФ
Фото: РИА Новости
Отказ России самолету с министром сельского хозяйства Чехии Мирославом Томаном на борту в полете из Москвы в Казань был, возможно, ответной акцией. Об этом, как сообщает ТАСС, президент Чехии Милош Земан заявил в эфире местного телевидения.
«Одна из гипотез, что россияне таким образом отреагировали на отчет (чешской. — Прим. ред.) контрразведки, согласно которому в Чехии работают российские шпионы», — заявил он.
Президент отметил, что если эта гипотеза истинна, то он «не может согласиться» с ней, потому что такая реакция, по его мнению, чрезмерна и ошибочна. Одновременно он раскритиковал и контрразведку Чехии. Она, по словам Земана, не выполняет его рекомендаций, а именно — сосредоточиться на борьбе с экономическими преступлениями.
Авиационные власти России, как сообщал «Рамблер», отказали в полете из Москвы в Казань самолету с членами чешской бизнес-миссии на борту вчера. В Татарстане чехи должны были провести переговоры с местными властями.
Позже председатель правления Торгово-промышленной палаты Татарстана Шамиль Агеев объяснил, что самолет из Чехии получил отказ исключительно по той причине, что вылетные документы у него были оформлены неправильно.
Видео дня. Три тонны кокаина перевозили на подводной лодке
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Сельское хозяйство , Задержка вылета , Милош Земан , Шамиль Агеев , Торгово-промышленная палата , Казань , Москва , Чехия
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