В Праге объяснили инцидент с чешской бизнес-миссией в РФ

Ответная акция: Земан об инциденте с чешской бизнес-миссией

«Одна из гипотез, что россияне таким образом отреагировали на отчет (чешской. — Прим. ред.) контрразведки, согласно которому в Чехии работают российские шпионы», — заявил он.

Президент отметил, что если эта гипотеза истинна, то он «не может согласиться» с ней, потому что такая реакция, по его мнению, чрезмерна и ошибочна. Одновременно он раскритиковал и контрразведку Чехии. Она, по словам Земана, не выполняет его рекомендаций, а именно — сосредоточиться на борьбе с экономическими преступлениями.

Авиационные власти России, как сообщал «Рамблер», отказали в полете из Москвы в Казань самолету с членами чешской бизнес-миссии на борту вчера. В Татарстане чехи должны были провести переговоры с местными властями.