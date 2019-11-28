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Политика

Организаторы «Евровидения-2020» представили логотип конкурса 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
Представлен логотип «Евровидения-2020»
Фото: © Пресс-служба Евровидения
Организаторы "Евровидения-2020" представили в четверг логотип конкурса, который пройдет в Роттердаме. Он представляет собой круг из флагов 41 страны-участницы, расположенных в порядке первого участия в мероприятии.
"Логотип соответствует характеристикам голландского дизайна: он минималистичный, экспериментальный и инновационный. Он рассказывает историю, он достаточно яркий и праздничный и, что немаловажно, широко применимый, — заявил исполнительный продюсер конкурса Ситсе Баккер. — По случайному совпадению, на первом "Евровидении" в Швейцарии в 1956 году первым выступал представитель Нидерландов, поэтому временная шкала [круга] начинается с цветов голландского флага".
"Мы крайне удовлетворены логотипом для "Евровидения-2020", который в совершенстве отражает 65 лет наследия, — отметил, со своей стороны, исполнительный директор "Евровидения" Йон Ола Санд. — Эффектный дизайн также олицетворяет современные ценности мероприятия, такие как разнообразие и инклюзивность, и прекрасно дополняет слоган этого года, который звучит как "Откройся".
Право на проведение "Евровидения" в 2020 году Нидерланды получили после того, как в этом году конкурс выиграл представитель страны Дункан Лоуренс с песней Arcade. В борьбе за право принимать мероприятие победил Роттердам.
Нидерланды являются одной из семи стран — участниц первого "Евровидения", состоявшегося в 1956 году. Последний раз страна принимала у себя конкурс в 1980 году после того, как Израиль, победивший в 1979 году, отказался организовывать мероприятие по финансовым соображениям.
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Теги:
В мире , Роттердам
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