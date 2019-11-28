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Миллионы от официанта: Партия Зеленского попалась на обмане 

Рамблер 29 минут назад
Официант сельского ресторана «пожертвовал» партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» 6,6 миллиона гривен — более 17 миллионов рублей. Об этом сообщает местный «Обозреватель».
Не так давно, как сообщал «Рамблер», украинское Национальное агентство по предупреждению коррупции обнародовало отчет о финансировании партии власти. В нем указаны все, кто дал ей деньги.
«Среди "благотворителей" есть и кандидаты в депутаты, фейковые предприниматели, скандально известные бизнесмены и даже обвиняемые в обнале», — сообщает «Обозреватель».
Издание ознакомилось с отчетом НАПК и подготовило серию материалов о тех, кто дал «слугам народа» деньги. В первом оно рассказало о 6,6 миллиона гривен, которые партии пожертвовало предприятие «Ярославова реклама».
Оно, согласно данным из открытых источников, зарегистрировано на Ярослава Кузко. Он, согласно им же, прописан в селе Черепин Черкасской области. Издание связалось с ним самим и его матерью.
«Сын только из армии вернулся, какие миллионы?!» — заявила последняя.
Сам 23-летний Ярослав рассказал, что работает официантом в ресторане, о «Ярославовой рекламе» слышит впервые и никаких денег «Слуге народа» не переводил.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Владимир Зеленский
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