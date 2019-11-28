На Украине рассказали о сценариях реинтеграции Донбасса

У украинских властей есть пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил агентству УНИАН секретарь Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов. При этом он выразил надежду, что рано или поздно Украина вернёт себе утраченные регионы.
«В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса», — отметил Данилов.
Он подчеркнул, что запланированные действия должны пойти стране на пользу. Резюмируя сказанное, секретарь Совбеза заявил, что «все будет хорошо».
«Мы обязательно вернём границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернём наш Крым», — пояснил он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики заявили, что после разведения сил украинской армии и ополченцев на линии соприкосновения в Донбассе президент Украины Владимир Зеленский, следуя «формуле Штайнмайера», планирует провести местные выборы по украинским стандартам и под надзором ОБСЕ. Вопрос выборов на территории ДНР и ЛНР глава государства собирается поднять на встрече лидеров стран «нормандской четверки», которая состоится 9 декабря в Париже. В ней примут участие Путин, Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.