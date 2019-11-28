На Украине рассказали о сценариях реинтеграции Донбасса

Киев придумал пять сценариев реинтеграции Донбасса

У украинских властей есть пять сценариев реинтеграции Донбасса, заявил агентству УНИАН секретарь Совета национальной безопасности страны Алексей Данилов . При этом он выразил надежду, что рано или поздно Украина вернёт себе утраченные регионы.

«В Совете нацбезопасности и обороны есть пять сценариев, каким способом мы должны осуществить реинтеграцию Донбасса», — отметил Данилов.

Он подчеркнул, что запланированные действия должны пойти стране на пользу. Резюмируя сказанное, секретарь Совбеза заявил, что «все будет хорошо».

«Мы обязательно вернём границы Донецкой и Луганской областей, и мы обязательно вернём наш Крым», — пояснил он.