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В Раде назвали «хорошим планом» цель США сократить расходы на НАТО 

Газета.Ru + ещё 3 40 минут назад
«Хороший план, надо брать»
Фото: ТАСС
Член Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал "хорошим планом" информацию о том, что США намерены сократить расходы на НАТО и перераспределить средства на военную помощь украинскому государству. Об этом сообщает РИА "Новости".
"В 2020 году сократить финансирование прямых расходов НАТО и перераспределить их на военную помощь Украине и Грузии. Хороший план, надо брать", — написал Арахамия в Facebook.
Ранее телеканал CNN сообщал, что администрация американского президента Дональда Трампа планирует уменьшить выплаты в бюджет НАТО.
Вашингтон намерен направить сэкономленные средства на финансирование ряда программ в сфере безопасности в Европе, в том числе на помощь Украине и Грузии.
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Теги:
В мире , Армия , Ближний Восток , Войска , Кавказ , Конфликты , Оружие , Политика , США , Украина , Дональд Трамп , Давид Арахамия , Верховная Рада , НАТО , CNN
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