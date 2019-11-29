Член Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" Давид Арахамия назвал "хорошим планом" информацию о том, что США намерены сократить расходы на НАТО и перераспределить средства на военную помощь украинскому государству. Об этом сообщает РИА "Новости".
"В 2020 году сократить финансирование прямых расходов НАТО и перераспределить их на военную помощь Украине и Грузии. Хороший план, надо брать", — написал Арахамия в Facebook.
Ранее телеканал CNN сообщал, что администрация американского президента Дональда Трампа планирует уменьшить выплаты в бюджет НАТО.
Вашингтон намерен направить сэкономленные средства на финансирование ряда программ в сфере безопасности в Европе, в том числе на помощь Украине и Грузии.