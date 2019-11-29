В Раде назвали «хорошим планом» цель США сократить расходы на НАТО

"В 2020 году сократить финансирование прямых расходов НАТО и перераспределить их на военную помощь Украине и Грузии. Хороший план, надо брать", — написал Арахамия в Facebook.

Ранее телеканал CNN сообщал, что администрация американского президента Дональда Трампа планирует уменьшить выплаты в бюджет НАТО.

Вашингтон намерен направить сэкономленные средства на финансирование ряда программ в сфере безопасности в Европе, в том числе на помощь Украине и Грузии.