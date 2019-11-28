Иранская дипломатия попала под огонь в Ираке

Консульство Ирана в иракском ан-Наджафе впервые было атаковано участниками протестных акций. В прошедшую «ночь гнева» протестующие подожгли здание дипломатической миссии Исламской Республики, скандируя антииранские лозунги. Впрочем, сейчас иранское влияние на Ирак волнует не только тех, кто вышел на улицы, но и зарубежных партнёров республики. Накануне Багдад посетил один из представителей американского командования, чтобы, как предполагается, выяснить, насколько Тегеран вовлечён в противодействие протестному движению.

После инцидента в ан-Наджафе власти Ирака усилили меры безопасности в южных провинциях. Соответствующие шаги предприняты, как сообщается, в Басре и Кербеле, где находятся дипломатические представительства Ирана. В ан-Наджафе введён комендантский час. Инцидент произошёл, когда протестующие приблизились к зданию, чтобы его поджечь. Сообщается, что разгоревшееся пламя перекинулось на другие постройки в пределах дипмиссии. По этим данным, иранским дипломатам удалось покинуть комплекс до того, как он был подожжён. Раньше участники протестов атаковали другие дипломатические объекты Ирана в иракских городах. Так, нападениям неоднократно подвергалось консульство ИРИ в Басре. После этого диппредставительство просто переехало в другое здание. Предпринимались попытки атаковать и иранское консульство в Кербеле. Там в начале этого месяцы группа агрессивно настроенных манифестантов предприняла попытку проникнуть на территорию консульства, однако встретила жёсткий отпор со стороны местных сил безопасности.

Ирак осудил попытку атаковать дипломатов в ан-Наджафе. В самом Иране неоднократно требовали от официального Багдада заняться ситуацией с безопасностью дипломатических объектов. МИД Ирана ранее призвал своих соотечественников воздержаться от посещения соседней страны, в том числе от паломнических поездок.

Антииранские настроения были характерной чертой протестных выступлений. Некоторые демонстранты воспринимают политическую элиту Ирака как подчинённых иранского руководства, которое рассматривает территорию соседней страны исключительно как плацдарм для геополитических и экономических проектов. Масла в огонь добавили сотни страниц донесений иранской разведки, которые «утекли» в западные СМИ на фоне активной фазы протестов. «Утечки» доказывают то, что было известно уже давно: Исламская Республика долгое время «встраивалась» в иракскую политику на многих уровнях. Документация Министерства разведки и безопасности Ирана, которая охватывает в основном период между 2014 и 2015 годами, стала иллюстрацией тесноты политических связей между влиятельными иракскими фигурами, вроде бывшего премьер-министра республики Хайдера аль-Абади или бывшего спикера Совета представителей (парламента) Ирака Салима аль-Джабури, и иранской военной элиты. Причиной подобного проникновения, естественно, называют вакуум, который возник в Ираке на фоне выхода американского контингента в 2011 году и сокращения обязательств США.

То, насколько иракские протесты сейчас находятся в зоне риска иранской военной машины, по-видимому, попытался выяснить председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли , который накануне прибыл в Ирак. Это был первый визит американского военачальника на Ближний Восток с момента вступления в должность. До иракской поездки он посетил Саудовскую Аравию, где провёл переговоры с наследным принцем Мухаммедом.