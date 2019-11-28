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В Германии признали, что Европа нуждается в России 

Рамблер + ещё 3 14 минут назад
В Германии признали, что Европа нуждается в России
Фото: РИА Новости
Глава МИД Германии Хайко Маас отметил, что Европа нуждается в России и Китае как в партнерах, несмотря на то, что эти страны является «конкурентами» европейской модели. Об этом сообщает RT.
По словам дипломата, в ближайшее время ЕС намерен продвинуться в реализации европейской политики в отношении Китая и России.
«Стран, в которых мы нуждаемся как в партнёрах. Но которые одновременно являются и конкурентами нашей европейской модели», — цитирует издание заявление Мааса.
Глава внешнеполитического ведомства Германии также высказал мнение, что Россия «слишком часто в военном плане использует вакуум», образовавшийся после изменения политики США. В частности, в отношении Сирии и Афганистана, в которых «особенно уязвимы» европейские ценности.
«Рамблер» писал, что ранее в Германии раскритиковали санкции США в отношении российского газопровода «Северный поток-2». По мнению спикера немецкого парламента по вопросам энергетики Штеффена Котре, американские санкции спровоцируют рост цен на газ для европейских потребителей.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , Европа , МИД , ЕС , Германия
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