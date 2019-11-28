Турция из-за России начала новый конфликт

Ранее, как сообщал «Рамблер», по причине присоединения Крыма к России Организация Североатлантического договора составила план по защите от «российской угрозы» Литвы, Латвии, Польши и Эстонии. Согласно ему, члены НАТО обязуются предоставить этим странам военную помощь, если на них нападет России.

3-4 декабря на саммите Североатлантического альянса в Лондоне должно быть озвучено решение о принятии плана. Между тем два дня назад Reuters сообщило, что Турция отказывается подписывать план. Причиной этого собеседники агентства в НАТО назвали отсутствие политической поддержки Альянсом операции Турции против курдов в Сирии.

Сегодня дипломатический источник рассказал газете Hurriyet, что Анкара недовольна блокировкой рядом стран НАТО документа о признании курдских «Сил народной самообороны» силой, угрожающей национальной безопасности Турции.