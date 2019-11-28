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Турция из-за России начала новый конфликт 

Рамблер 43 минуты назад
Турция вступила в конфликт с НАТО из-за России. Об этом пишет «Взгляд».
Ранее, как сообщал «Рамблер», по причине присоединения Крыма к России Организация Североатлантического договора составила план по защите от «российской угрозы» Литвы, Латвии, Польши и Эстонии. Согласно ему, члены НАТО обязуются предоставить этим странам военную помощь, если на них нападет России.
Названы последствия выхода Турции из НАТО
3-4 декабря на саммите Североатлантического альянса в Лондоне должно быть озвучено решение о принятии плана. Между тем два дня назад Reuters сообщило, что Турция отказывается подписывать план. Причиной этого собеседники агентства в НАТО назвали отсутствие политической поддержки Альянсом операции Турции против курдов в Сирии.
Сегодня дипломатический источник рассказал газете Hurriyet, что Анкара недовольна блокировкой рядом стран НАТО документа о признании курдских «Сил народной самообороны» силой, угрожающей национальной безопасности Турции.
Кроме того, собеседник рассказал Hurriyet, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг стремится уладить ситуацию до лондонского саммита, а турецкие власти готовы «рассматривать предложения».
Комментарии298 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Йенс Столтенберг , НАТО , Hurriyet Daily News , Деловая газета "Взгляд" , Reuters , Республика Крым , Турция
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