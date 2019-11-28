Стало известно о возможном отречении Елизаветы II

Елизавета II может отречься в течение 18 месяцев

Издание напомнило, что все чаще различные мероприятия посещает принц Чарльз, а не королева Елизавета. Так, в 2016 году она посетила 332 мероприятия, а в 2018 году всего 282. При этом Чарльз побывал на 507.

«Чарльз вышел на новый уровень, он король во всем, кроме имени», — отмечается в статье.

При этом источники издания указали, что именно принц Чарльз заставил принца Эндрю сложить свои монаршие обязанности из-за тесного общения с умершим в тюрьме миллионером Джеффри Эпштейном, обвиненным в педофилии.

По сведениям газеты, возможное отречение королевы может произойти в апреле 2021 года, когда ей исполнится 95 лет. Муж Елизаветы II принц Филипп отказался от участия в публичных мероприятиях именно в этом возрасте, отмечает издание.