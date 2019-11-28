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Елизавета II может отречься в течение 18 месяцев 

Рамблер + ещё 12 57 минут назад
Стало известно о возможном отречении Елизаветы II
Фото: РИА Новости
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола в течение ближайших 18 месяцев. Ее приемником станет принц Чарльз. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Sun.
Издание напомнило, что все чаще различные мероприятия посещает принц Чарльз, а не королева Елизавета. Так, в 2016 году она посетила 332 мероприятия, а в 2018 году всего 282. При этом Чарльз побывал на 507.
«Чарльз вышел на новый уровень, он король во всем, кроме имени», — отмечается в статье.
При этом источники издания указали, что именно принц Чарльз заставил принца Эндрю сложить свои монаршие обязанности из-за тесного общения с умершим в тюрьме миллионером Джеффри Эпштейном, обвиненным в педофилии.
По сведениям газеты, возможное отречение королевы может произойти в апреле 2021 года, когда ей исполнится 95 лет. Муж Елизаветы II принц Филипп отказался от участия в публичных мероприятиях именно в этом возрасте, отмечает издание.
«Рамблер» писал, что ранее королева Елизавета II ответила отказом на просьбу своего внука принца Гарри и его жены Меган Маркл поселиться рядом с ней в Виндзорском замке и предложила им переехать в коттедж Фрогмор.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
В мире , Елизавета II , принц Гарри , Чарльз Виндзор , Великобритания
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