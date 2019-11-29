Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за гей-пропаганды

Государство из центральной Европы отказалось от участия в «Евровидении» из-за геев

В 2020 году музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет без участия Венгрии . Власти страны не устраивает позитивное освещение прав секс-меньшинств на конкурсе.

Отказ от песенного конкурса, который в Венгрии считают «гомосексуальной флотилией», послужит на пользу психическому здоровью нации, пишет телеканал 360 со ссылкой на издание The Guardian. Отмечается, что представители ЛГБТ-сообщества показаны на шоу в позитивном ключе, что противоречит политике венгерского правительства.

В стране сейчас идет усиление контроля за нетрадиционными браками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приступил к ведению политики «прежде всего семья». Как уточняет Nation News, власти помогают традиционным семьям и различными способами оказывают стимуляцию рождаемости.