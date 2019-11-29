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Государство из центральной Европы отказалось от участия в «Евровидении» из-за геев 

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Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за гей-пропаганды
Фото: сайт конкурса Евровидение/Thomas Hanses
В 2020 году музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет без участия Венгрии. Власти страны не устраивает позитивное освещение прав секс-меньшинств на конкурсе.
Отказ от песенного конкурса, который в Венгрии считают «гомосексуальной флотилией», послужит на пользу психическому здоровью нации, пишет телеканал 360 со ссылкой на издание The Guardian. Отмечается, что представители ЛГБТ-сообщества показаны на шоу в позитивном ключе, что противоречит политике венгерского правительства.
В стране сейчас идет усиление контроля за нетрадиционными браками. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приступил к ведению политики «прежде всего семья». Как уточняет Nation News, власти помогают традиционным семьям и различными способами оказывают стимуляцию рождаемости.
По информации венгерского телеканала MTVA, несмотря на отказ от участия в Евровидении, трансляция конкурса на венгерском телевидении все же не отменится. 15 ноября певица Ольга Бузова заявила, что хочет принять участие в международном песенном конкурсе «Евровидение».
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Теги:
В мире , Виктор Орбан , Ольга Бузова , Телеканал "360° Подмосковье" , Венгрия
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