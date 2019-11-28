Елизавета II открыла вакансию с зарплатой в 85 тыс. фунтов

Елизавета II ищет директора по путешествиям с зарплатой в 85 тысяч фунтов

Букингемский дворец ищет для британской королевской семьи директора по путешествиям с зарплатой в размере 85 тысяч фунтов стерлингов в год.

Вакансия размещена на сайте королевского департамента Royal Household. Сотрудник будет ответственен за организацию авиаперелётов. Директор должен будет следить за тем, чтобы члены королевской семьи для передвижений пользовались поездами и «эффективными» авиарейсами — по возможности летали коммерческими самолётами, а не частными.