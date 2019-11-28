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Елизавета II ищет директора по путешествиям с зарплатой в 85 тысяч фунтов 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Елизавета II открыла вакансию с зарплатой в 85 тыс. фунтов
Фото: ТАСС
Букингемский дворец ищет для британской королевской семьи директора по путешествиям с зарплатой в размере 85 тысяч фунтов стерлингов в год.
Вакансия размещена на сайте королевского департамента Royal Household. Сотрудник будет ответственен за организацию авиаперелётов. Директор должен будет следить за тем, чтобы члены королевской семьи для передвижений пользовались поездами и «эффективными» авиарейсами — по возможности летали коммерческими самолётами, а не частными.
Как писал News.ru, летом 2019 года в Соединённом Королевстве разгорелся скандал вокруг дорогостоящих поездок принца Гарри и его жены, бывшей американской актрисы Меган Маркл, на частном самолёте. На фоне непонимания со стороны общества герцог и герцогиня Сассекские всё чаще стали летать коммерческими рейсами, а старшему брату принца Гарри Уильяму и его семье даже пришлось лететь в Шотландию в салоне эконом-класса.
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Теги:
В мире , Елизавета II , принц Гарри
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