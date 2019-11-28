Украина оценила «ущерб» на возвращенных кораблях

Украина оценила «ущерб» на возвращенных Россией кораблях

Сумма «убытков», которые якобы понесла украинская сторона на возвращенных Россией кораблях, по оценке Киева , составляет «не менее 55,5 млн гривен» (более 2,14 млн долларов), заявил заместитель постоянного представителя Украины Вене Игорь Лоссовский.

«Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению», — приводит его слова «Укринформ».

«Сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки», — заявил Лоссовский.

По его словам, точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе после осмотра кораблей на заводе.

Напомним, возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, 20 ноября прибыли в Очаков. Президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов.

ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.