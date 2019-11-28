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Украина оценила «ущерб» на возвращенных Россией кораблях 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 36 минут назад
Украина оценила «ущерб» на возвращенных кораблях
Фото: ТАСС
Сумма «убытков», которые якобы понесла украинская сторона на возвращенных Россией кораблях, по оценке Киева, составляет «не менее 55,5 млн гривен» (более 2,14 млн долларов), заявил заместитель постоянного представителя Украины в Вене Игорь Лоссовский.
«Учитывая техническое состояние вооружения и кораблей в целом, их нельзя использовать по назначению», — приводит его слова «Укринформ».
«Сейчас работа комплексной комиссии ВМС продолжается, поскольку имеются большие убытки», — заявил Лоссовский.
По его словам, точную сумму ущерба можно будет установить только после завершения комплексного расследования с привлечением представителей отрасли, в том числе после осмотра кораблей на заводе.
Напомним, возвращенные Украине корабли, задержанные за провокацию в Керченском проливе, 20 ноября прибыли в Очаков. Президент страны Владимир Зеленский после осмотра кораблей заявил, что на них якобы «частично не хватает оборудования», а в ВМС Украины пожаловались на пропажу унитазов.
В ФСБ заявили, что военные суда были возвращены Украине в нормальном состоянии и с исправной сантехникой, что подтверждает видеозапись.
В Кремле сообщали, что в ходе телефонных переговоров в понедельник Владимир Путин и Владимир Зеленский обсудили тему возвращения Киеву военных судов, но тема «пропавшей» с них сантехники не поднималась.
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Теги:
В мире , Армия , Оружие , Украина , Владимир Зеленский , Владимир Путин , ФСБ , Укринформ , Вена , Киев
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