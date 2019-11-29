Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы
Политика
Опубликовано видео пуска "Тополя"
Опубликовано видео пуска "Тополя"
Армия
Россия подарила оружие Габону
Россия подарила оружие Габону
Армия
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане
Происшествия

В Боливии подтвердили «синий формуляр» Интерпола на Моралеса 

РИА Новости + ещё 7
Подтвержден «синий формуляр» Интерпола на Моралеса
Фото: © REUTERS / Luis Cortes
Прокуратура боливийской столицы Ла-Паса подтвердила, что Интерпол выпустил "синий формуляр" в отношении бывшего президента страны Эво Моралеса.
Сам Моралес заявил в среду на пресс-конференции в Мексике, что Интерпол выпустил "синий формуляр" на него и бывшего вице-президента Альваро Гарсиа Линера и разыскивает их на основании обвинений в "несуществующих преступлениях".
"По линии Интерпола был активирован "синий формуляр", что означает, что данная персона является фигурантом расследования и полиция в разных странах мира должна быть осведомлена об этом", — заявил журналистам прокурор Вильям Алаве, слова которого приводит газета Razón.
Ранее глава МИД временного правительства Боливии Карен Лонгарик заявила, что ей не известно о действиях Интерпола в отношении Моралеса.
"Синий формуляр" Интерпола — это один из форматов международных уведомлений о совершении следственных действий, который выпускается на стадии сбора дополнительной информации о личности, местонахождении и действиях, имеющих отношение к преступлению.
Экс-президент Боливии Эво Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
Видео дня. Мошенница использовала женщин как инкубаторы
Последние новости
Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения Мама девочки с "пятном Бэтмена" показала первые результаты лечения В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район В Новосибирске группа подростков держит в страхе целый район Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Комментарии 
Теги:
В мире , Латинская Америка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы
Украинская делегация сорвала доклад депутата Госдумы 363
Опубликовано видео пуска «Тополя»
Опубликовано видео пуска «Тополя» 13
Россия подарила оружие Габону
Россия подарила оружие Габону 167
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане
Россиянке ампутировали обе руки в Доминикане 13
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение 266
Видео
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
03:03
Закон о Гонконге: США возмутили Китай и мировые рынки
США Азия
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
03:46
Беспорядки в Грузии: демонстранты подрались с оппозицией
Кавказ В мире
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
02:41
Медсестру обвинили в избиении ребенка-инвалида
Общество
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
03:07
«Идиотизм по-украински»: россиян призвали не травить Ротару
Шоу-бизнес
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
02:07
«Медведей» ВКС РФ сопроводили японские истребители
Армия Оружие
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
00:40
Найден виновник трагедии с россиянами в Доминикане
Происшествия
Турция из-за России начала новый конфликт
00:33
Турция из-за России начала новый конфликт
В мире
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
00:40
Пока вы не уснули: Киеву вынесли последнее предупреждение
В мире
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
01:34
Свинья напала на журналиста в эфире и искусала
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение