Известный телеведущий раскритиковал Грету Тунберг

Известный телеведущий обвинил Грету Тунберг в своих проблемах на работе

Бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон (Jeremy Clarkson) обвинил 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг в том, что из-за нее молодежь возненавидела автомобили. Его слова приводит The Sun.

«Все, кого я знаю, в возрасте до 25 лет, нисколько не интересуются автомобилями», — заявил он, добавив, что большинство детей теперь считают машины злом.

С ним согласился его коллега Ричард Хаммонд (Richard Hammond):

«Молодым людям нет дела до автомобилей. Сколько детей сейчас держат плакаты с автомобилями на стене в спальне?» — уточнил он, заметив, что ему «неприятно» об этом говорить.

Отмечается, что ведущие Top Gear, следуя за модой и запросами аудитории, снялись в шоу, где они путешествуют по миру на велосипедах и с помощью морского транспорта. Они заявили, что это вывело их из зоны комфорта.

Кларксон — известный ведущий передач Top Gear и британской версии телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» Ранее мужчина заявил, что ему удалось сильно похудеть благодаря диете королевы Великобритании.