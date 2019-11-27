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Известный телеведущий обвинил Грету Тунберг в своих проблемах на работе 

Lenta.ru 1 час назад
Известный телеведущий раскритиковал Грету Тунберг
Фото: Reuters
Бывший ведущий автомобильного шоу Top Gear Джереми Кларксон (Jeremy Clarkson) обвинил 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг в том, что из-за нее молодежь возненавидела автомобили. Его слова приводит The Sun.
«Все, кого я знаю, в возрасте до 25 лет, нисколько не интересуются автомобилями», — заявил он, добавив, что большинство детей теперь считают машины злом.
С ним согласился его коллега Ричард Хаммонд (Richard Hammond):
«Молодым людям нет дела до автомобилей. Сколько детей сейчас держат плакаты с автомобилями на стене в спальне?» — уточнил он, заметив, что ему «неприятно» об этом говорить.
Отмечается, что ведущие Top Gear, следуя за модой и запросами аудитории, снялись в шоу, где они путешествуют по миру на велосипедах и с помощью морского транспорта. Они заявили, что это вывело их из зоны комфорта.
Кларксон — известный ведущий передач Top Gear и британской версии телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» Ранее мужчина заявил, что ему удалось сильно похудеть благодаря диете королевы Великобритании.
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Теги:
В мире , Экология , Джереми Кларксон , Грета Тунберг , Ричард Хаммонд
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