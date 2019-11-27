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Учитель показал на уроке естествознания «гид по сексу XXI века» 

Lenta.ru 27 минут назад
Учитель показал школьникам «гид по сексу XXI века»
Фото: Reuters
На Филиппинах преподаватель показал школьникам порноролик на уроке. Об этом сообщает сайт ABS CBN News.
Учитель старшей школы из провинции Илоило продемонстрировал непристойное видео десятиклассникам на уроке естествознания. Видео называлось «гид для девушек по сексу XXI века».
Руководитель министерства образования Илоило Роэль Бермехо (Roel Bermejo) поручил сформировать рабочую группу по расследованию произошедшего и приказал начальнику школы составить письменную объяснительную. Он заверил общественность в том, что этот случай будет справедливо и объективно рассмотрен, в строгом соответствии с установленной в министерстве практикой.
Ранее в ноябре сообщалось, что медработник из американского города Мадисон, штат Висконсин, приговорен к четырем годам тюрьмы и трем годам усиленного надзора за хранение детской порнографии. Следователи нашли на его компьютере более двух тысяч эротических кадров с участием детей разного возраста.
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Теги:
В мире , Минобрнауки , Филиппины
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