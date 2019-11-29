Провал «блицкрига»: Венесуэла празднует победу над США

МИД Венесуэлы поддержал позицию российских дипломатов, заявивших, что планы США по быстрому смещению правительства этой южноамериканской страны провалились.
Ранее глава латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что США не удался блицкриг против правительства Николаса Мадуро, несмотря на политику санкционного удушения.
"Мы согласны с российским МИД, и мы это говорили в последние месяцы: госпереворот Вашингтона в Венесуэле провалился", — написал в Twitter глава венесуэльского МИД Хорхе Арреаса.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.