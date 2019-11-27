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Контактная группа по Донбассу проводит встречу в Минске 

RT на русском + ещё 1 41 минуту назад
Контактная группа по Донбассу проводит встречу в Минске
Фото: Reuters
В Минске проходят переговоры контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики.
«Рабочие группы по экономическим и гуманитарным вопросам, а также по вопросам безопасности открыли переговорный процесс в Минске», — заявили в МИД ДНР.
Ранее в Донецке сообщали, что следующая встреча контактной группы пройдёт 27 ноября.
Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в Минске Леонида Кучмы, заявила, что в ходе прошлого заседания контактной группы были сняты последние препятствия для проведения встречи лидеров «нормандской четвёрки».
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Теги:
В мире , СНГ , Леонид Кучма , МИД , ИТАР-ТАСС , Минск
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