Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
В мире
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Происшествия
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Происшествия

Военный аналитик предсказал Британии поражение в войне с Россией 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Британии предсказали поражение в войне с Россией
Фото: flickr.com
Британский эксперт Джек Уотлинг из Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне предрек британский армии поражение в случае войны с Россией.
В его докладе отмечается, что при любом конфликте у России будет полное превосходство по огневой мощи и скорости над британскими войсками.
"В конечном счете это позволит обездвижить и подавить британские орудия и маневренные подразделения и тем самым приведет к всестороннему поражению британских подразделений", — отмечает Уотлинг.
Аналитик призывает Министерство обороны Великобритании вкладывать средства в высокоэффективные и высокоточные управляемые боеприпасы либо пересмотреть обязательства в рамках Конвенции по кассетным боеприпасам. Если же Лондон не решится ни на один из этих сценариев, то ему следует умерить свои амбиции, считает Уотлинг.
Ранее компания "Уралтрансмаш" сообщила о завершении работ по модернизации миномета 2С4 "Тюльпан" и самоходной пушки "Малка", которая считается одной из мощнейших пушек в мире. Она предназначена для поражения целей и объектов противника в глубине обороны за линией фронта. При этом установка способна использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.
Видео дня. Бесконтрольная «реабилитация»: как закололи Марьянова
Последние новости
Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном Хватит бить посуду и радовать Путина: Меркель скандалит с Макроном Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию Простят ли россияне певицу, обзывавшую их Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
Комментарии7 
Теги:
В мире , Армия , Джек Уотлинг , Уралтрансмаш , Королевский объединенный институт оборонных исследований
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским 272
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе 139
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Соколов оказался замешан в еще одной смерти 29
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане
Cтрашное ДТП с москвичами в Доминикане 374
У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС
У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС 9
Видео
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
00:29
Россия раскрыла планы по переговорам о Донбассе
Политика Украина
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
04:10
Раскрыта стоимость корпоративов Ротару в Москве
Шоу-бизнес
У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС
00:34
У кого сломался туалет: спор с «душком» на МКС
Наука и техника Технологии
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
01:19
Америка прозрела? Названы причины признать Крым российским
В мире Политика
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
01:42
Соколов оказался замешан в еще одной смерти
Происшествия
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
00:30
Зачем Россия погрозила США новым супероружием
Оружие Армия
Путин обнял зарыдавшую бабушку
00:14
Путин обнял зарыдавшую бабушку
Политика
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
00:27
Россиянам напомнили о двухдневных рабочих неделях
Общество
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
01:18
«Думала, взорвется»: россиянка о ДТП в Доминикане
Происшествия
США лишили Украину помощи
00:44
США лишили Украину помощи
США Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение