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Резкий маневр: Названа причина ДТП в Доминикане 

Рамблер 6 минут назад
Резкий маневр и перестроение грузовика перед автобусом — причина, по которой в Доминиканской республике произошло ДТП с россиянами. Об этом ТАСС сообщили в туристической фирме «Анекс тур».
Накануне, как сообщал «Рамблер», автобус, внутри которого находились туристы из России, столкнулся с грузовым автомобилем на востоке Доминиканской республики, неподалеку от города Игуэй, и по этой причине перевернулся.
В посольстве России в Венесуэле ранее сообщили, что в автобусе находились 39 россиян. Позже стало известно, что все они — клиенты туристического агентства «Анекс тур», а на автобусе они ехали в аэропорт.
В результате аварии пострадали, как сообщал Хайме Родригес, директор больницы в Игуэйе, в которую были госпитализированы пострадавшие, 19 российских туристов. 15 россиян находятся в критическом состоянии.
Тем временем в «Анекс туре» ТАСС сообщили, что причиной аварии стало то, что водитель грузовика совершил перед автобусом резкий маневр и перестроение, а водитель автобуса, в свою очередь, во избежание столкновения резко затормозил.
Комментарии23 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Видео , Происшествия , Хайме Родригес , ИТАР-ТАСС , Доминикана
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