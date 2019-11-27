Резкий маневр: Названа причина ДТП в Доминикане

Резкий маневр и перестроение грузовика перед автобусом — причина, по которой в Доминиканской республике произошло ДТП с россиянами. Об этом ТАСС сообщили в туристической фирме «Анекс тур».

Накануне, как сообщал «Рамблер», автобус, внутри которого находились туристы из России, столкнулся с грузовым автомобилем на востоке Доминиканской республики, неподалеку от города Игуэй, и по этой причине перевернулся.

В посольстве России в Венесуэле ранее сообщили, что в автобусе находились 39 россиян. Позже стало известно, что все они — клиенты туристического агентства «Анекс тур», а на автобусе они ехали в аэропорт.

В результате аварии пострадали, как сообщал Хайме Родригес , директор больницы в Игуэйе, в которую были госпитализированы пострадавшие, 19 российских туристов. 15 россиян находятся в критическом состоянии.

Тем временем в «Анекс туре» ТАСС сообщили, что причиной аварии стало то, что водитель грузовика совершил перед автобусом резкий маневр и перестроение, а водитель автобуса, в свою очередь, во избежание столкновения резко затормозил.