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Новости Москвы

Четыре страны обратились к России 

Рамблер + ещё 12 11 минут назад
Россия должна отказаться от действий, которые противоречат международному праву, признать свою ответственность за конфликт в Донбассе и обеспечить свободу навигации в Азовском море. Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел Литвы, Швеции, Эстонии и Украины. Оно опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.
Азовское море затопило Украину
Заявление глав МИДов Литвы Линаса Линкявичюса, Швеции Анн Линде, Эстонии Урмаса Рейнсалу и Украины Вадима Пристайко было обнародовано вчера. В нем сказано, что министры считают присоединение Крыма к России в 2014 году аннексией, не признают ее, категорически осуждают и остаются преданными политике введения против Москвы санкций в этой связи.
«Мы призываем Россию уважать международное право и отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам», — сказано в заявлении.
Также министры заявили, что конфликт в Донбассе вызван российской агрессией, и призвали Россию признать это в полной мере. Наконец, Линкявичюс, Линде, Рейнсалу и Пристайко призвали Москву обеспечить свободу навигации в Азовском море, в том числе беспрепятственный доступ в украинские порты.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
В мире , Армия , Видео , Войска , Политика , Азовское море , Вадим Пристайко , Литва , Швеция , Эстония
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