Четыре страны обратились к России

Швеции, Эстонии и Россия должна отказаться от действий, которые противоречат международному праву, признать свою ответственность за конфликт в Донбассе и обеспечить свободу навигации в Азовском море. Об этом сказано в совместном заявлении министров иностранных дел Литвы Украины . Оно опубликовано на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

Заявление глав МИДов Литвы Линаса Линкявичюса, Швеции Анн Линде, Эстонии Урмаса Рейнсалу и Украины Вадима Пристайко было обнародовано вчера. В нем сказано, что министры считают присоединение Крыма к России в 2014 году аннексией, не признают ее, категорически осуждают и остаются преданными политике введения против Москвы санкций в этой связи.

«Мы призываем Россию уважать международное право и отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам», — сказано в заявлении.

Также министры заявили, что конфликт в Донбассе вызван российской агрессией, и призвали Россию признать это в полной мере. Наконец, Линкявичюс, Линде, Рейнсалу и Пристайко призвали Москву обеспечить свободу навигации в Азовском море, в том числе беспрепятственный доступ в украинские порты.