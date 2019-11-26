Неизвестная угроза: Белый дом эвакуировали

Неизвестная угроза: Белый дом закрыли из-за инцидента в воздухе

Неизвестный аппарат нарушил воздушное пространство Вашингтона утром во вторник, из-за чего здание конгресса США — Капитолий — было полностью эвакуировано, а Белый дом закрыт. Также было перекрыто несколько дорог в центре города. Полиция подняла в воздух вертолеты, а с базы «Эндрюс» Морской авиации США вылетели несколько истребителей. Военные уточнили, что все, что они видели, могло быть просто «аномалией» или даже «стаей гусей».

Здание конгресса США — Капитолий — было полностью эвакуировано, а Белый дом закрыт утром во вторник, 26 ноября, после того, как специальным службам округа Колумбия пришло сообщение о нарушении воздушного пространства над Вашингтоном.

О происшествии стало известно около 8:30 утра по местному времени (16.30 мск). Сразу было перекрыто несколько дорог в центре города. Полиция подняла в воздух несколько вертолетов, а с Объединенной базы «Эндрюс» Морской авиации США вылетели несколько истребителей.

Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что поводом для беспокойства стал самолет, движущийся на восток, который нарушил воздушное пространство столицы.

Впрочем, другой источник сказал, что все, что они видели, могло быть просто «аномалией» или даже «стаей гусей». Североамериканское командование аэрокосмической обороны позднее заявило, что самолет не был «враждебным».

В мае нынешнего года стало известно, что президент России Владимир Путин предупреждал 9 сентября 2001 года своего американского коллегу Джорджа Буша-младшего о грядущей атаке террористов на Америку. Об этом рассказал в своей новой книге директор по исследованиям Центра национальных интересов США Джордж Биби.

Биби провел более двух десятилетий на государственной службе в качестве аналитика разведки, дипломата и политического советника, в том числе — в качестве директора по анализу ЦРУ. Его новое издание называется «Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может перерасти в ядерную катастрофу».

«Путин позвонил президенту Бушу за два дня до нападения, чтобы предупредить, что российская разведка заметила признаки предстоящей террористической атаки.

Что-то, что готовилось в течение долгого времени, придет из Афганистана», — говорится в тексте.

Еще в декабре 1998 года контртеррористический центр ЦРУ докладывал тогдашнему главе Белого дома Биллу Клинтону , что «Аль-Каида» (организация запрещена в России) готовится к атакам в США, которые могут включать угон самолетов.

1 мая 2001 года ЦРУ сообщило Белому дому, что «группа террористов в настоящее время находится в Соединенных Штатах» и уже планирует террористические атаки.

В июне 2001 года британская и американская разведки провели большой совместный саммит, где, по словам главы секретной разведывательной службы MI6 Ричарда Дирлоу, «главной темой было крупное террористическое событие.

В британском отчете от 6 июля 2001 года было написано: „Наиболее вероятным местом для такой атаки против Запада со стороны UBL (Усамы бен Ладена) и тех, кто разделяет его повестку, являются государства Персидского залива или вообще страны Ближнего Востока“.

В том же месяце директор ЦРУ Джордж Тенет встретился с советником по национальной безопасности США Кондолизой Райс , чтобы проинформировать ее о перехватах сообщений и других сверхсекретных разведданных, показывающих растущую вероятность того, что „Аль-Каида“ (террористическая организация, запрещена в России) скоро нападет на США.

Райс послушала доклад, но заявила, что не верит этому и что у Вашингтона есть сейчас другие приоритеты, на которых нужно сосредоточиться. Министр обороны Дональд Рамсфелд также поставил под сомнение эту информацию, назвав ее обманом, предназначенным для оценки реакции общественности и властей США.

6 августа Буш провел ежедневный брифинг под названием „Бен Ладен решительно настроен атаковать США“.

Глава государства предупредил, что террористы планируют использовать доступ своих оперативников в США для нанесения террористического удара. Информация ФБР указывала на подготовку к угону какого-то транспортного средства.

Еще одно предупреждение поступило от Ахмада Шаха Масуда — лидера объединения афганских полевых командиров „Северный альянс“, помогавшего ЦРУ в борьбе с талибами . В апреле 2001 года в своем выступлении перед Европейским парламентом в Брюсселе Масуд сказал, что его разведчики получили данные о предстоящем крупномасштабном теракте на территории США.

Масуд был убит „Аль-Каидой“ за два дня до терактов — в тот же день, когда Путин позвонил Бушу с предупреждением об атаке, передает НСН.