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Турция заблокировала план НАТО по «защите» от России 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 56 минут назад
Турция заблокировала план НАТО по «защите» от РФ
Фото: Reuters
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.
По словам дипломатического источника, турецкие власти «держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок», передает РИА «Новости».
По сведением Reuters, власти Турции дали указание представителю занимать жесткую позицию, требуя от НАТО официально признать силы самообороны курдов террористами.
Другой источник назвал поведение турецкой стороны «разрушительным» для альянса.
Напомним, в начале ноября президент Франции Эммануэль Макрон констатировал «смерть мозга» НАТО. В бундестаге согласились с лидером Франции, назвав США и Турцию «могильщиками НАТО».
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Теги:
В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Европа , Оружие , Политика , Эммануэль Макрон , Бундестаг , НАТО , РИА Новости , Reuters , Польша , Турция
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