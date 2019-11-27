Турция заблокировала план НАТО по «защите» от РФ

Турция заблокировала план НАТО по «защите» от России

Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши , передает Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники в Североатлантическом альянсе.

По словам дипломатического источника, турецкие власти «держат в заложниках восточных европейцев, блокируя одобрение этого военного планирования до тех пор, пока не добьются уступок», передает РИА «Новости».

По сведением Reuters, власти Турции дали указание представителю занимать жесткую позицию, требуя от НАТО официально признать силы самообороны курдов террористами.

Другой источник назвал поведение турецкой стороны «разрушительным» для альянса.