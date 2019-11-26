Зеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины

Зеленский отметил, что народ принимает решения по геополитическому вектору Украины относительно сближения с Европой или Россией. Также на это может влиять он, но не Коломойский.

До этого бизнесмен говорил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его мнению, это необходимо для экономического выживания страны.