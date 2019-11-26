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Зеленский напомнил Коломойскому, кто президент Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Украинский лидер Владимир Зеленский напомнил, что он является главой государства, а не бизнесмен Игорь Коломойский, который решил в интервью The New York Times диктовать условия по отношениям Украины и России. Об этом сообщает "Украинская правда".
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Зеленский отметил, что народ принимает решения по геополитическому вектору Украины относительно сближения с Европой или Россией. Также на это может влиять он, но не Коломойский.
До этого бизнесмен говорил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. По его мнению, это необходимо для экономического выживания страны.
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Теги:
В мире , Видео , Конфликты , Политика , Украина , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский , New York Times
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