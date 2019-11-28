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СМИ узнали о реакции Макрона на послание Путина 

РИА Новости + ещё 2 21 минуту назад
Макрон отреагировал на послание Путина
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, пишет газета Frankfurter Allgemeine со ссылкой на письмо Макрона Путину.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин отправил главам "основных стран Европы и Азии" послание, связанное с ракетами средней и меньшей дальности. В НАТО подтвердили получение письма, однако не посчитали предложение заслуживающим доверия.
Как сообщает немецкое издание, 23 октября Макрон написал ответ на письмо и заявил, что предложение Путина стоит тщательно изучить и обсудить в двустороннем и многостороннем форматах.
Ранее французский лидер в интервью журналу "Экономист" заявил, что "НАТО полностью утратила координацию внутри союза, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".
Второго августа прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Инициатором выступили США, обвинившие Россию в невыполнении соглашения и объявившие зимой об одностороннем выходе из него. В Москве все обвинения отрицают и выдвигают встречные претензии по поводу невыполнения договора американцами. Эксперты опасаются новой гонки вооружений.
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Теги:
В мире , Армия , Оружие , Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , НАТО , The Economist
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