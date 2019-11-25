Украина оценила вероятность военной агрессии России

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Генштаб Украины оценил вероятность военной агрессии России 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Глава генерального штаба Украины Руслан Хомчак считает маловероятной военную агрессию со стороны России. Об этом он заявил в интервью агентству «Укринформ».
«По моему убеждению, и исходя из того, что анализирует Генеральный штаб, мы пришли к выводу, что открытая военная агрессия со стороны России — не среди первых угроз, но есть в перечне "крайних" вариантов, хотя и наиболее отдаленных», — сказал Хомчак.
Ранее заместитель начальника украинского Генштаба Алексей Таран заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отрабатывают противодействие широкомасштабной военной агрессии со стороны России. По словам Тарана, Россия готовит вторжение по всей границе Украины, в том числе на участках рядом с Белоруссией и Крымом, но в первую очередь — в Донбассе.
В августе Главное управление разведки Министерства обороны Украины представило несколько сценариев военной агрессии России. По одной из версий, Москва может использовать нестратегические ядерные боезаряды, запустить их можно с кораблей группировки ВМФ в Крыму. Еще одним сценарием, по мнению украинских разведчиков, является авиаудар.
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Комментарии57 
Теги:
В мире , Видео , Украина , Алексей Таран , Руслан Хомчак , Генштаб , Укринформ
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