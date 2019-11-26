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Политика

В Тбилиси разогнали водометами митинг у парламента 

Газета.Ru + ещё 34 1 час назад
В Тбилиси разогнали водометами митинг у парламента
Фото: РИА Новости
Грузинский спецназ утром во вторник оттеснил водометами оппозиционеров и их сторонников от здания парламента в центре Тбилиси. Оппозиция собралась ранее у здания с требованием изменения избирательной системы, передает Радио Sputnik.
Спецназ появился после того, как митингующие заблокировали входы в законодательный орган. МВД Грузии сообщает о задержании 28 человек за неповиновение полиции и мелкое хулиганство. На проспекте Руставели все еще находятся несколько десятков участников акции, но проезжая часть освобождена, автомобильное движение восстановлено.
Ранее парламент Грузии провалил принятие поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему, в частности, переход на пропорциональные выборы в 2020 году. После этого в Тбилиси начались акции протеста.
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Теги:
В мире , МВД , ИА Sputnik , Тбилиси
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