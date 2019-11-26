В Тбилиси разогнали водометами митинг у парламента

Грузинский спецназ утром во вторник оттеснил водометами оппозиционеров и их сторонников от здания парламента в центре Тбилиси . Оппозиция собралась ранее у здания с требованием изменения избирательной системы, передает Радио Sputnik.

Спецназ появился после того, как митингующие заблокировали входы в законодательный орган. МВД Грузии сообщает о задержании 28 человек за неповиновение полиции и мелкое хулиганство. На проспекте Руставели все еще находятся несколько десятков участников акции, но проезжая часть освобождена, автомобильное движение восстановлено.

Ранее парламент Грузии провалил принятие поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему, в частности, переход на пропорциональные выборы в 2020 году. После этого в Тбилиси начались акции протеста.