«Всесоюзная стройка»: экс-нардеп назвал Крым жемчужиной

Украинцам сложно оценить масштабы и скорость развития Крыма , заявил экс-депутат Верховной рады Василий Волга . Посетивший полуостров политик сравнил его с «всесоюзной стройкой времен СССР». По словам Волги, вскоре Крым превратится в настоящую жемчужину. Он также отметил энергозащищенность полуострова, где построили «множество электростанций».

Бывший депутат Верховной рады Василий Волга посетил Крым и остался впечатлен поездкой. В эфире YouTube-канала TopInform экс-парламентарий заявил, что жителям Украины трудно вообразить масштабы и темпы инфраструктурного строительства в Крыму.

«Крым превратится, уже превращается в жемчужину», — подчеркнул Волга.

Он также сравнил ситуацию на полуострове «с всесоюзной стройкой времен Советского Союза». По словам экс-депутата, с 2014 года российские власти построили в Крыму множество электростанций. Теперь полуостров не просто способен сам себя обеспечивать энергией, отметил он, но даже экспортирует электричество в континентальную Россию

Украинские политики уже не впервые приезжают в российский Крым. В мае парламентарий от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич на майские праздники отправился вместе с женой в романтическое путешествие в Крым.

Как сообщили в пресс-службе депутата, он побывал в Ялте, где местные жители узнавали его и здоровались, а также «поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло». Также супружеская пара кинула монетки в море, чтобы еще раз вернуться на полуостров.

Не впервой Крыму слышать и сравнение с жемчужиной — в 2018 году экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что украинцам больно осознавать потерю Крыма, который для страны являлся «жемчужиной в короне».

Она также заявила, что жители полуострова проголосовали за вхождение в состав России в 2014 году, потому что «Крым был напуган и боялся войны». Вместе с тем Герман выразила надежду, что однажды регион снова станет частью Украины.

Однако есть среди украинских политиков и другое мнение. Буквально накануне, 24 ноября, бывший депутат Рады Евгений Балицкий заявил, что Украине никогда не удастся вернуть Крым.

«К нам не вернется Крым. Ни Крым, ни Донбасс не вернутся. Они нас ненавидят. После того, как их убивали, как к ним летели украинские снаряды», — сказал украинский политик.

Он посоветовал властям навсегда забыть про утраченные территории и «оформить это мероприятие» в рамках украинского законодательства.

Прогресс Крыма под флагом России признают и многие участники зарубежных делегаций, в частности — из Западной Европы и США, посещающие полуостров вопреки санкциям. В мае 2019 года член американской организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» Джо Макинтайр, который в составе делегации иностранных государств пробыл пять дней в Крыму, заявил, что полуостров полностью интегрировался в состав России.

«Побывав в Крыму, мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Это было в их интересах — стать частью России. Мы поняли, почему это произошло. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое», — подчеркнул американский общественник.

В начале осени 2018 года представители делегации общественных деятелей из Соединенных Штатов, посетившие Крым, заявили, что прошедший в 2014 году общенародный референдум полностью соответствовал закону. Представитель «Центра гражданских инициатив» Сильвия Демарест заявила, что обязательно расскажет своим согражданам о сложившейся в Крыму обстановке.

Она подчеркнула, что решение о воссоединении с Россией было волеизъявлением жителей Крыма. «Я не думаю, что эта ситуация когда-нибудь изменится и Крым когда-либо станет украинским», — отметила Демарест.

Полуостров Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав России на правах субъектов федерации в марте 2014 года после госпереворота на Украине и общенародного референдума на полуострове, в ходе которого за вступление в состав России высказались более 95% из проголосовавших 80% избирателей. Украина, ЕС и США отказались признавать российский суверенитет над Крымом.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что крымский вопрос закрыт окончательно — жители полуострова весной 2014 года сделали свой исторический выбор и вернулись на родину.

Крым известен как один из самых благоприятных для туризма регионов России благодаря мягкому климату, пляжам, множеству достопримечательностей и богатой истории. Инфраструктура полуострова долгое время при независимой Украине находилась в сравнительном упадке.