Что стоит за взрывом в Южно-Китайском море

Инцидент с выбросом радиации в Южно-Китайском море 22 ноября продолжает вызывать вопросы. Согласно данным Глобальной сети мониторинга окружающей среды, повышение уровня радиационного фона было замечено вследствие невыясненного происшествия. При этом никто из международных игроков не заявил об ответственности за случившееся, и это лишь добавляет интриги: некоторые эксперты даже допускают, что речь идёт об испытании ядерного оружия или же об аварии на атомной подводной лодке (АПЛ), находившейся в зоне инцидента.

Изначально информацию о повышении радиационного фона распространили некоторые западные и азиатские СМИ. В частности, по данным американского сайта Hal Turner Radio Show, речь идёт о подводном взрыве, который произошёл на глубине 50 метров. Мощность его якобы составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. Первоначально были озвучены и подозрения на землетрясение. Но, как сообщили профильные службы, сейсмической активности на данной территории в означенный период отмечено не было.

Российская сторона, в свою очередь, следит за ситуацией в Южно-Китайском море, однако пока у Москвы нет достоверных данных о случившемся, заявил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

По информации, полученной из Глобальной сети мониторинга окружающей среды, в Южно-Китайском море зафиксировано повышение уровня радиационного фона в связи с радиационным инцидентом. Роспотребнадзором усилен мониторинг радиационной обстановки на прилегающих приграничных территориях. В настоящее время угроза негативного воздействия на население РФ отсутствует, — заявили в то же время в Роспотребнадзоре.

Российское экспертное сообщество пока не спешит с выводами относительно произошедшего. Как отметил в разговоре с News.ru военный аналитик Юрий Лямин , имеющейся сейчас информации «недостаточно для каких-то более-менее твёрдых выводов и серьёзных предположений». Некоторые наблюдатели допускают, что предполагаемый взрыв мог стать результатом испытания ядерного оружия — в частности, китайского. А военный эксперт и ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин , в свою очередь, считает, что причиной инцидента могла быть и авария на атомной подводной лодке (АПЛ), но — непонятно, чьей.

Некоторые зарубежные наблюдатели сразу же попытались связать инцидент в Южно-Китайском море с российской активностью, припомнив взрыв 8 августа этого года на военном морском полигоне в Нёноксе под Северодвинском, где проходили испытания крылатой ракеты «Буревестник». Но версия с участием России пока выглядит крайне слабой — даже в западных столицах на данный момент не заявляют о причастности Москвы к случившемуся. А сама территория, на которой было зафиксировано повышение радиационного фона, не входит в сферу российских интересов.

Традиционно в Южно-Китайском море присутствуют как американские, так и китайские военно-морские силы. В этой зоне находится несколько островов, включая архипелаг Спратли, которые долгие годы остаются предметом территориальных споров между Брунеем, Вьетнамом, Китаем, Малайзией и Филиппинами. Однако пока ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за предполагаемый взрыв.