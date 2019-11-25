Авиасообщение между Россией и Финляндией остановлено

Рейсы государственной финской авиакомпании Finnair из Хельсинки в Москву и Санкт-Петербург отменены. Об этом со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика сообщает ТАСС.

С 11 ноября, как сообщал «Рамблер», в Финляндии бастуют почтальоны, которые работают днем. Причина забастовки — их перевод из одного юридического лица почтовой организации в другое и, как следствие, переход из одного профсоюза в другой.

На прошлой неделе о намерении присоединиться к забастовке почтальонов объявили еще несколько финских профсоюзов, в том числе профсоюз работников автомобильной и транспортной отрасли, профсоюз моряков, профсоюз электриков, профсоюз работников сферы услуг, профсоюз железнодорожников, профсоюз работников публичного сектора и сферы благосостояния, а также профсоюз работников авиаотрасли.

По этой причине вчера государственная авиакомпания Финляндии Finnair объявила об отмене порядка 300 рейсов, назначенных на понедельник. Среди прочих были отменены рейсы перевозчика из Хельсинки в Москву и Санкт-Петербург.