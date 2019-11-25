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Американский сенатор Грэм заблокировал резолюцию о геноциде армян 

РИА Новости + ещё 1 51 минуту назад
Сенатор Грэм заблокировал резолюцию о геноциде армян
Фото: © AP Photo / Jim Cole, File
Сенатор-республиканец Линдси Грэм заблокировал принятие сенатом резолюции о признании геноцида армян в Османской империи по просьбе представителя Белого дома, сообщает портал Axios.
Ранее Грэм воспользовался правилом, согласно которому, один сенатор может заблокировать принятие резолюции всей палатой, и заблокировал резолюцию о признании геноцида армян, которую предлагал принять старший демократ в комитете по иностранным делам Роберт Менендес.
По данным портала, когда Грэм выходил после встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, высокопоставленный сотрудник Белого дома попросил его вернуться в сенат и заблокировать резолюцию о геноциде армян.
"После встречи мы собрались и поговорили о том, что произошло", — заявил Грэм порталу, добавив, что сотрудник Белого дома по законодательным делам сказал Грэму, что Менендес собирается вынести на голосование резолюцию по геноциду, и спросил Грэма "может ли он ее заблокировать".
"Я сказал, конечно… Единственная причина, по которой я это сделал, было то, что он (Эрдоган) был все еще в городе… Для этого было неподходящее время. Я пытаюсь спасти отношения (между странами), если это возможно", — приводит портал слова Грэма.
Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, было ли ему "неудобно" блокировать эту резолюцию, Грэм ответил утвердительно.
"Я не буду возражать в следующий раз", — сказал Грэм.
Однако, как отмечает портал, "следующий раз" произошел на прошлой неделе, когда Менендес и его коллега Тед Круз снова представили резолюцию по геноциду. В этот раз представитель Белого дома попросил другого сенатора — Дэвида Пердью — заблокировать ее.
Вопрос о признании геноцида армян является камнем преткновения в отношениях Турции с рядом стран, включая США, где подобная резолюция была принята в октябре палатой представителей подавляющим большинством голосов. Резолюция, споры о которой велись десятилетиями, была проведена в палате представителей на фоне резкого ухудшения отношений Вашингтона с Анкарой из-за военной операции Турции в Сирии.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в ходе визита в Вашингтон, что признание палатой представителей геноцида армян в Османской империи бросает тень на турецко-американские отношения.
В конце XIX — начале XX веков Османская империя осуществляла регулярные преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, по данным ряда историков, были убиты более 1,5 миллиона армян. Факт геноцида армянского народа в Османской империи признали 23 государства, а также Европарламент и Всемирный совет церквей.
Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу. В Анкаре настаивают на отказе от термина "геноцид" в отношении событий 1915 года, заявляя, что их жертвами были как армяне, так и турки. Турция также призывает к созданию международной комиссии историков с целью изучения имеющихся в стране архивных документов для выработки объективного подхода к событиям периода Первой мировой войны.
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Теги:
В мире , США , Роберт Менендес , Тед Круз , Линдси Грэм , Европарламент , Турция
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