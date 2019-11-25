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Украина

Американский конгрессмен заявил о вмешательстве Украины в выборы США 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Украину обвинили во вмешательстве в выборы США
Фото: globallookpress.com
Член палаты представителей Конгресса США Ли Зелдин в интервью телеканалу CNN заявил о вмешательстве украинцев в американские выборы в 2016 году.
В своём выступлении Зелдин заявил, что Россия якобы «вмешивалась в выборы в Соединённых Штатах».
«Также бесспорной правдой является тот факт, что украинцы вмешивались в выборы 2016 года», — сказал он.
По словам конгрессмена, к «вмешательству» причастен бывший посол Украины в США Валерий Чалый.
В октябре замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что стоит ждать новых обвинений во вмешательстве со стороны Соединённых Штатов в связи с предстоящими президентскими выборами в США в 2020 году.
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Теги:
В мире , США , Украина , Выборы на Украине , Сергей Рябков , Валерий Чалый , МИД , Конгресс США , CNN
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