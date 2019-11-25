Как Россия получила Правобережную Украину: краткая история разделов Речи Посполитой

25 ноября 1795 года подписал свое отречение последний король польский Станислав Август Понятовский. На этом прекратилась история Речи Посполитой как суверенного государства. Хотя можно сказать что свою политическую субъектность это государство стало терять гораздо раньше.

В 1709 году второй раз на польский престол взошел Август II Сильный, союзник, а то и просто протеже российского царя Петре I (тогда еще не императора). В 1717 он году фактически признал российский протекторат, сократив войска страны до 24 тысяч человек, тогда как на тот момент в Речи Посполитой размещалось шестидесятитысячное русское войско.

От этих событий ряд историков и проводят дальнейший путь угасания и исчезновения Речи Посполитой.

Что касается Станислава Августа, то он избранным королем польским стал в 1764 году, а до того несколько лет пребывал в Петербурге в качестве секретаря английского посланника Вильямса. Именно там он познакомился — и есть мнение, весьма близко — с Великой Княгиней Екатериной Алексеевной, будущей императрицей Екатериной II. По слухам, именно он был настоящим отцом Анны Петровны, дочери Екатерины II, умершей во младенчестве.

И то ли в силу этих амурных похождений, бросавших тень на монарших особ, то ли в силу смены политической конъюнктуры после отставки и ссылки канцлера Бестужева, Понятовский был отдален от императорского двора.

Вспомнили о Понятовском уже в 1764 году, после смерти Августа III Саксонца, когда нужно было избирать нового польского короля. И при поддержке магнатов Чарторыйских в Польше , с которыми он состоял в родстве, а также Екатерины II, Станислав Август стал королем Речи Посполитой.

Здесь нужно понимать, что Польша на тот момент с политической точки зрения была весьма своеобразным образованием. В ней имела место «шляхетская демократия» с избираемым королем. Избирался король сеймом, состоящим из представителей польской аристократии, шляхты, которых на Сейм делегировали уже малые, местные собрания, сеймики.

При этом настоящим бичом в деле законотворчества и принятия каких бы то ни было важных решений Сеймом был принцип абсолютного равенства шляхты друг перед другом, или, как это называлось, liberum veto. Когда любой депутат Сайма мог заблокировать любое решение просто проголосовав против. Решения должны были приниматься единогласно, либо же отклонялись.

Понятно, что этот принцип стал источником коррупции и политических манипуляций, в том числе и со стороны иных государств. И здесь нужно сказать, что Понятовский, будучи королем, решил проявить свою самостоятельность и дать Польше возможности для большего суверенитета и более оперативного принятия политических решений. Новый польский король инициировал реформы, которые, в том числе, отменяли и принцип liberum veto.

Но это не понравилось как многим представителям шляхты, которые восприняли такие реформы как удар по собственному достоинству, так и иным государствам, в числе которых были Россия, Австрия и Пруссия.

Что касается шляхты, то консервативная её часть собралась в Барскую конфедерацию, чтобы противостоять слишком «пророссийскому», по их мнению, королю. Ведь его реформы, помимо отмены права вето, провозглашали и куда большую веротерпимость к православным и униатам. А этого консерваторы из католической шляхты допустить никак не хотели. Всё это привело к вводу русских войск на территорию Речи Посполитой по просьбе самого Понятовского.

Кстати, свою роль в разжигании этого конфликта сыграла и Россия, инициировавшая так называемый Репнинский Сейм, который под началом российского посла Николая Репнина, фактически аннулировал «право вето» и решил «диссидентский вопрос» в пользу православных и униатов. Сам факт такого вмешательства во внутреннюю политику Польши был весьма болезненной пощечиной для гордой польской аристократии. А еще большим оскорблением стало попустительство польского короля к деятельности Репнинского Сейма.

Начавшаяся русско-польская война, а точнее — война России и лояльных королю войск с силами Барской конфедерации, привела к первому разделу Польши в 1772 году.

Делили территории Австрия, Пруссия и Россия. Снова был созван Сейм, который утвердил конституционные реформы с выборностью короля и вновь закрепил liberum veto.

Интересно, что административные реформы после первого раздела Польши все же улучшили положение страны. В том числе и финансовое. И улучшили настолько, что в Речи Посполитой вновь появилась и стала набирать силу «патриотическая партия», которая настаивала на разрыве отношений с Россией.

Был созван «четырёхлетний Сейм» 1788-1792 годов, где патриоты одержали политическую победу над пророссийскими фракциями польской шляхты. Они разорвали отношения с Россией в тот момент, когда Россия воевала с Турцией. Правда, война с Османской империей закончилась для России победой, а в Речь Посполитую для усмирения «польских патриотов» сразу были направлены войска.

В то же время в самой Польше появилась пророссийская Тарговицкая конфедерация, которая к тому же заключила союз с Австрией. Это стало своеобразным ответом на действия консерваторов, которые умудрились договориться с Пруссией фактически о том, чтобы Польша стала сателлитом этой страны.

В итоге и улучшение финансового положения Польши, и активное законотворчество, и мобилизация политической жизни привели… ко второму разделу. Теперь — между Россией и Пруссией.

В ходе этого раздела Российская Империя получила земли, которые теперь входят в состав Украины, а точнее, часть Правобережной Украины.

В общем-то, от Речи Посполитой осталась примерно треть её территорий, существовавших до всяких разделов и активного противостояния польских консерваторов с Россией и сопротивления российскому влиянию.

И, надо сказать, это настолько шокировало патриотические польские круги, что в 1794 году вспыхнуло восстание Тадеуша Костюшко . За суверенитет, независимость, ну и традиционно —против России. К чему это привело?

Правильно, к третьему и окончательному разделу Речи Посполитой и к исчезновению этого государства.

Кстати, в ходе восстания Костюшко умудрился фактически взять в заложники короля Станислава Августа. Публично это было мотивировано заботой о монархе и попыткой его защитить.

Но сам Понятовский описывал эти события несколько иначе:

«Не выпускал меня из дворца, прикрывая это радением за мою безопасность. На самом же деле я сидел взаперти, как заложник; со мной никто не считался, Костюшко манипулировал мною…»

После подавления восстания Понятовский под охраной 120 драгун отправился в Гродно, где 25 ноября, в день именин русской императрицы, сложил с себя полномочия. Днём раньше Речь Посполитая официально прекратила свое существование.

Понятовский отбыл в Петербург и умер в Мраморном дворце в 1798 году. Похоронен был, что символично, в усыпальнице католического храма во имя святой Екатерины Александрийской.

По итогам разделов Речи Посполитой в состав России вошли земли польской Украины (т.е. Киевского и Брацлавского воеводств), а также Волынь и земли Великого княжества Литовского в том числе и территорий современной Белоруссии.

И в общем-то вся Восточная, да и отчасти Центральная Европа после этих разделов изменились до неузнаваемости. Это была уже новая эпоха европейской «большой игры». Где уже не существовало такого крупного и самостоятельного «игрока», как Речь Посполитая.