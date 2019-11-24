Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе
В мире
ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома
ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома
Происшествия
В России ответили Киеву о «кошмарящей Европу» базе
В России ответили Киеву о «кошмарящей Европу» базе
Политика
Британский журналист раскрыл правду о "российском следе"
Британский журналист раскрыл правду о "российском следе"
В мире

Блумберг начал участие в президентской гонке в США 

Газета.Ru + ещё 2 44 минуты назад
«Русский» кандидат вступил в президентскую гонку в США
Фото: Reuters
Американский предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг начал участие в президентской гонке 2020 года от Демократической партии. Об этом сообщает CNBC.
Так, в телевизионной рекламе, вышедшей в воскресенье, 24 ноября, Блумберг пообещал восстановить страну и веру в мечту, которая определяет американский народ.
Майкл Блумберг — миллиардер с русскими корнями, бывший мэр Нью-Йорка и борец с газировкой
Ранее сообщалось, что команда предпринимателя выделила $23 млн на рекламную кампанию на телевидении.
В настоящее время Блумбергу 77 лет. С 2002 по 2013 года он занимал пост мэра Нью-Йорка. В 2018 году перешел от республиканцев на сторону демократов, став ключевым финансистом для демократов. Так, он потратил более $100 млн, помогая партии вернуть Палату представителей.
Видео дня. Лиса в центре Москвы
Газета.Ru: последние новости
Экс-сотрудник "Би-би-си" обвинил компанию в сокрытии связей британских политиков с РФ Экс-сотрудник "Би-би-си" обвинил компанию в сокрытии связей британских политиков с РФ Савченко предрекла "конец" Украине в 2023 году Савченко предрекла "конец" Украине в 2023 году The Economist показал в ролике Украину без Крыма, вызвав негативную реакцию Киева The Economist показал в ролике Украину без Крыма, вызвав негативную реакцию Киева 
Теги:
В мире , Майкл Блумберг , Демократическая партия США , Нью-Йорк , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе
Названы цели нового скандала с «Новичком» в Европе 15
ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома
ЧП в Конго: самолет рухнул на жилые дома
В России ответили Киеву о «кошмарящей Европу» базе
В России ответили Киеву о «кошмарящей Европу» базе 102
Британский журналист раскрыл правду о «российском следе»
Британский журналист раскрыл правду о «российском следе» 21
Последний полет: появились подробности об умершем пилоте
Последний полет: появились подробности об умершем пилоте 2
Видео
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
04:27
Линия раскола. Первый шаг к войне в Донбассе
Украина В мире
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
00:09
Видео с места экстренной посадки рейса «Москва — Анапа»
Происшествия
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
00:30
Пассажирский самолет упал на жилые дома в Африке
Африка В мире
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
02:38
Ветлицкая: повалил на пол и начал душить
Шоу-бизнес
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
01:00
Ургант и Светлаков подняли на смех Киркорова
Шоу-бизнес
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
01:28
Киев озвучил новую версию исчезновения унитазов с кораблей
В мире Украина
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
00:18
Украинцы штурмом взяли секонд-хенд
В мире Украина
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
00:44
Глава Генштаба Украины объяснил, зачем России нужен Крым
В мире Армия
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
01:20
Поклонская вмешалась в скандал с Ротару
Политика Шоу-бизнес
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
01:05
«Предательница»: Ветлицкой напомнили, как «хаяла Родину»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение