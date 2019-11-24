«Русский» кандидат вступил в президентскую гонку в США

Блумберг начал участие в президентской гонке в США

Так, в телевизионной рекламе, вышедшей в воскресенье, 24 ноября, Блумберг пообещал восстановить страну и веру в мечту, которая определяет американский народ.

Ранее сообщалось, что команда предпринимателя выделила $23 млн на рекламную кампанию на телевидении.

В настоящее время Блумбергу 77 лет. С 2002 по 2013 года он занимал пост мэра Нью-Йорка. В 2018 году перешел от республиканцев на сторону демократов, став ключевым финансистом для демократов. Так, он потратил более $100 млн, помогая партии вернуть Палату представителей.