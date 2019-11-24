НАТО предрекли медленную смерть

Судьба Североатлантического альянса, недавно отпраздновавшего своё 70-летие, вызывает всё больше беспокойства у его членов из-за разных позиций по многим вопросам, а иногда — и непреодолимых разногласий.
После Второй мировой войны военно-политическое объединение из 12 стран было залогом мира в Европе, в 1952-2017 годах к нему присоединились ещё 17 стран, пишет французское издание Le Figaro. Газета отмечает, что первое потрясение альянс пережил в 2014 году после воссоединения России с Крымом — табу на пересмотр границ пало, и страны Восточной Европы потребовали усиления мер безопасности. В тот же период главным объектом обеспокоенности Соединённых Штатов стал Китай, в то время как дипломатическое решение украинского кризиса легло на плечи Франции и Германии.
Автор публикации полагает, что ещё один удар альянс перенёс в 2016 году после избрания на пост президента США Дональда Трампа. Положение оставалось спокойным до 2018 года, когда Штаты в одностороннем порядке объявили о решении вывести войска из Сирии. И хотя речь не шла об операции НАТО, доверие между союзниками было подорвано. Кризис доверия усугубляется также трениями в области торговли и попытками Вашингтона продвигать собственные интересы.
Альянсу грозит медленная смерть и потеря интереса со стороны своих членов. Это серьёзный вызов для европейцев, которые будут неспособны обеспечить собственную оборону без американской опоры и сдерживания, — заключает Le Figaro.
Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга». По мнению политика, Европе следует развивать собственные военные силы. В беседе с еженедельником The Economist французский лидер отметил, что стратегические цели НАТО необходимо уточнить. По его словам, Европа стоит на краю пропасти и должна начать думать о себе стратегически как о геополитической державе, в противном случае регион больше не будет контролировать свою судьбу.