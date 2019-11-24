Британский журналист раскрыл правду о «российском следе» 

Уволенный со скандалом журналист BBC Джон Суини обвинил руководство в политической цензуре.
По его словам, начальство отказалось выпускать в эфир материалы расследования, связанные с Россией. Журналист пожаловался британскому регулятору Ofcom, сообщает The Times.
«Из-за угроз правых радикалов, российского государства и их марионеток руководство BBC во главе с гендиректором Тони Холлом теперь боится любых рисков, и журналистские расследования оказываются под угрозой», — написал Суини в жалобе.
Речь идет о связях британских политиков с Россией и Украиной. В частности, упоминаются: расследование, посвященное Роману Абрамовичу; материал о связях бывшего министра культуры Великобритании Джона Уиттингдейла с украинским миллиардером Дмитрием Фирташом; статья о российских бизнес-интересах лорда Питера Мандельсона; расследование деятельности агитатора Brexit Аррона Бэнкса, обвинявшегося в получении денег от России.
Представители BBC отвергли все обвинения.
Суини работал на BBC 17 лет и был уволен в октябре нынешнего года. В интернете опубликовали ролик, в котором расследователь хвастается, что истратил на выпивку большую сумму из средств, полученных от BBC на расследования.
Ранее «Рамблер» сообщал, что британский регулятор Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов за «серьезные нарушения правил вещания».