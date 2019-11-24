Британский журналист раскрыл правду о «российском следе»

Уволенный со скандалом журналист BBC Джон Суини обвинил руководство в политической цензуре.

По его словам, начальство отказалось выпускать в эфир материалы расследования, связанные с Россией . Журналист пожаловался британскому регулятору Ofcom, сообщает The Times.

«Из-за угроз правых радикалов, российского государства и их марионеток руководство BBC во главе с гендиректором Тони Холлом теперь боится любых рисков, и журналистские расследования оказываются под угрозой», — написал Суини в жалобе.

Представители BBC отвергли все обвинения.

Суини работал на BBC 17 лет и был уволен в октябре нынешнего года. В интернете опубликовали ролик, в котором расследователь хвастается, что истратил на выпивку большую сумму из средств, полученных от BBC на расследования.