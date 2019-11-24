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Умер актер из «Дома 1000 трупов» Майкл Джей Поллард 

Российская Газета 10 минут назад
Умер Майкл Джей Поллард
Фото: twitter.com/Variety
Американский актер Майкл Джей Поллард скончался 20 ноября в возрасте 80 лет в медицинском центре UCLA Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе.
Как сообщает Washington Post, причиной смерти артиста стала остановка сердца. Печальная новость подтверждена близкими Полларда.
Майкл Джей Поллард-младший родился 30 мая 1939 года в Нью-Джерси. Выступать на сцене начал еще школьником. Закончил актерскую студию Нью-Йорка. В 59-м дебютировал на экранах.
В закромах — сериалы и фильмы "Дымок из ствола", "Альфред Хичкок представляет", "Затерянные в космосе", "Звездный путь", "Грязный маленький Билли", "Нефтедобытчицы", "Патриот", "Байки из склепа", "Дик Трэйси", "Аризонская мечта", "Одиссея" и "Танго и Кэш" Кончаловского, "Время бешеных псов", "Дом 1000 трупов", "Ангел тьмы" — всего более 115 проектов.
За роль в "Бонни и Клайде" 1967 года Поллард получил номинацию на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.
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Теги:
В мире , США , Альфред Хичкок , Майкл Поллард , Рональд Рейган , Лос-Анджелес
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