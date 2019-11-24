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В мире

Британскую армию решили значительно сократить 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Британскую армию решили сократить
Фото: РИА Новости
Численность британских сухопутных войск планируется значительно сократить, а один из двух новейших авианосцев собираются передать в аренду союзникам. О намерениях военного руководства Соединенного Королевства сообщает газета The Sunday Times.
По данным издания, Лондон намерен продолжать выделять на оборонные цели не менее 2% от своего ВВП, при этом численность сухопутных войск планируется уменьшить до 60-65 тыс. человек, передает ТАСС.
Sunday Times отмечает, что в предвыборном манифесте, который в воскресенье будет представлен лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром Борисом Джонсоном, не будет обещания сохранить вооруженные силы в прежнем виде.
В 2017 году, когда этот пункт был включен в манифест, представленный тогдашним премьер-министром Британии Терезой Мэй, численность регулярных армейских частей составляла 82 тыс. человек. Издание указывает, что это обещание не было выполнено, и в настоящее время этот показатель достигает 73 тыс. военных.
Для сравнения, во время войны в Ираке в 2003 году британская армия насчитывала 102 тыс. человек.
Указание генералам урезать свои потребности дал министр обороны страны Бен Уоллес. Так, министр не исключил возможности передачи одного из новейших авианосцев в аренду НАТО или Соединенным Штатам с целью сокращения расходов.
« [Британские] военные ненавидят авианосцы, которые они считают никчемной вещью, но американцы их обожают. Они (британские авианосцы — прим. ВЗГЛЯД) позволяют сэкономить, потому что для их обслуживания нужен намного меньший экипаж, чем на американских авианосцах», — приводит издание слова источника в вооруженных силах.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том, что Великобритания вслед за США пересматривает стратегию применения своих вооруженных сил, собираясь вести так называемую гибридную войну.
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Теги:
В мире , Армия , Европа , Борис Джонсон , Тереза Мэй , Бен Уоллес , Консервативная партия , НАТО , Sunday Times , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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