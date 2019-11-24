В Праге захотели заменить Конева на предателя России

Праге хотят поставить памятник генералу Власову, вождю так называемой «Русской освободительной армии». Он появится взамен монумента маршалу Коневу. Цель — насолить коммунистам и «пятой колоне Путина». Автором инициативы стал староста района Ржепорые Павел Новотны, сообщает либеральное чешское издание Forum24.

Издание не скрывает поддержки Новотны и восторгается его идеей.

«Слаженный удар по кремлевской пропаганде. Противоречивые власовцы вызывают страсти в основном среди коммунистов и пятой колонны Путина в Чешской Республике, нанося ущерб их пропагандистскому тезису об освобождении Праги Красной Армией», — пишет издание.

Сам Новотны заявил, что памятник возведут в течение года, и его вдохновляет возможность увидеть «вытянутые лица коммунистов», которые «придут в бешенство».

«Я не планировал строить памятники. «Но у меня сложилось впечатление, что иначе не сохранятся некоторые исторические вещи», — сказал он.

Староста говорит, что его идея подкреплена историческим материалом — власовцы якобы появились в Праге раньше Красной армии, и это будет первый памятник такого рода на территории бывшей Чехословакии.

При этом памятник Власову может появиться взамен памятника маршалу Коневу. Начиная со времен бархатной революции вандалы несколько раз заливали монумент Коневу краской. В нынешнем сентябре администрация района Прага-6 проголосовала за демонтаж памятника. Это была идея другого городского старосты — Ондржея Коларжа.

Против выступили посольство России в Чехии, Минкульт РФ , президент Чехии, чешская общественность. Однако Коларж заявил, что ему «жаль, что в Чехии имеется президент, которым управляет Российская Федерация». По словам старосты, памятник отправится или на территорию посольства РФ или в Москву.

Эксперты говорят, что миф о том, что Прагу в мае 1945 года спасли не советские солдаты, а боевики РОА стал популярен в Чехии после революции 1989 года. Первым же такую идею высказал писатель Александр Солженицын . В книге «Архипелаг ГУЛАГ» он написал, что Власов узнал о решении фашистов уничтожить Прагу, собрал свои две дивизии и скомандовал перейти на сторону восставших чехов. В итоге власовцы якобы «вышибли» немцев из города до прихода войск СССР.