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Адвокат Трампа уверен, что есть свидетельства причастности Байдена к коррупции на Украине 

ТАСС + ещё 1 20 минут назад
Адвокат Трампа нашел доказательства вины Байдена
Фото: РИА Новости
Адвокат американского лидера Рудольф Джулиани уверен, что собранные им улики доказывают причастность бывшего вице-президента США Джозефа Байдена к коррупции на Украине. Об этом Джулиани заявил в субботу в эфире телеканала Fox News.
Адвокат отметил, что представлял интересы президента США Дональда Трампа очень успешно.
"Я действовал столь эффективно, что раскрыл коррупционную схему, которую вашингтонские средства массовой информации покрывали три или четыре года", — сказал Джулиани.
Он подтвердил, что добивается выдачи американских виз четырем гражданам Украины, которые, по его словам, подтвердят утверждения о причастности Байдена и других демократов к преступлениям. В числе этих лиц бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин. По словам Джулиани, Шокин располагает информацией "о масштабной коррупции на Украине, которую скрывали посол [США], Госдепартамент, а ФБР и Минюст не расследовали".
Как сообщил адвокат Трампа, речь идет, в частности, о сведениях об украинской энергетической компании Burisma. В состав ее руководства входил сын Джозефа Байдена Хантер. "Я хочу, чтобы все увидели документы, касающиеся отмывания средств, о переводе $3 млн, которые поступили Хантеру Байдену", — пояснил Джулиани.
"У меня есть эти документы", — подчеркнул он.
Джулиани заявил, что также добивается публикации стенограмм бесед Джозефа Байдена с прежним президентом Украины Петром Порошенко. "Из утечек в прессе я знаю, о чем были эти разговоры", — подчеркнул адвокат. Он выразил уверенность в том, что Джозеф Байден предпочел бы избежать публикации этих материалов.
"Он пытается всех убедить в том, что ничего не знал о бизнесе своего сына на Украине. Есть десяток способов опровергнуть это", — отметил Джулиани.
По его версии, Джозеф Байден просил Порошенко отправить в отставку Шокина, инициировавшего расследование в отношении Burisma.
Позже в субботу Джулиани сообщил в Twitter, что у него в сейфе хранятся документы, "касающиеся того, как семья Байдена в течение четырех десятков лет извлекала финансовую выгоду из его служебного положения". Джулиани заверил, что указанные материалы будут опубликованы, если с ним что-то произойдет.
Скандал вокруг Байденов произошел после того, как СМИ сообщили, что сын Джо Байдена Хантер получал миллионы долларов от украинской компании Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го. В тот период Байден-старший занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы.
Кроме того, был обнародован разговор адвоката президента Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили после переговоров Байдена-старшего с Петром Порошенко, занимавшим в то время пост президента Украины. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за «дела Burisma». На необходимость прекратить расследование ему лично намекал бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт.
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Комментарии1 
Теги:
В мире , США , Украина , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Дональд Трамп , Джеффри Пайетт , ФБР , Госдеп США , Минюст РФ , Администрация США , Fox News
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